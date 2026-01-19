Медия без
Области Бургас и Добрич също обявиха грипна епидемия

Учениците във Варна остават онлайн до 26 януари включително

Днес, 17:16
В Добрич учениците от днес са на онлайн обучение, в Бургас - от 22 януари
Илияна Кирилова
Област Бургас стана третата в страната, която обяви грипна епидемия след Варна и Добрич. Съобщението направи лично кметът на Бургас Димитър Николов след заседание на щаба за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ). Мерките ще действат засега между 22 и 30 януари.

Епидемията се обявява заради високата заболеваемост. От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че случаите на грип и ОРЗ за периода 12-18 януари в област Бургас са 475, при заболеваемост 249,41 на 1000 души. През предходния отчетен период са били регистрирани 356 случая при заболяемост 186,93 на 1000. Според данните най-засегната е възрастовата група 5-14 г., следвана от групата 0-4 г. Възрастното население над 65-годишна възраст засега е по-малко засегнато.

От Регионалното управление на образованието информираха за средно 17,07% отсъстващи ученици за цялата област. В периода 22-30 януари учениците в Бургаска област минават на онлайн обучение. Детските ясли и градини ще продължат да работят при засилен здравен филтър. До края на деня ще бъде издадена заповед, която ще регламентира дейността им, уточни кметът.

В лечебните заведения временно се преустановяват профилактичните прегледи, имунизации, детски консултации, както и плановите операции. Спират се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

По рано днес в грипна епидемия влезе област Добрич. Там се въвеждат противоепидемични мерки, подобни на тези в Бургас, като и там учениците са на дистанционно обучение.

Учениците във Варна пък остават онлайн до 26 януари включително. РЗИ-Варна реши да удължи срока на грипната епидемия в областта. За периода са преустановени свижданията в болници и социални домове, профилактичните прегледи и задължителните имунизации при личните лекари.

В София заболелите от грип са 200 на 10 000 души за периода 12-18 януари, което е под епидемичния праг от над 288 на 10 000 души, за да бъде обявена грипна епидемия, съобщи столичната РЗИ.

От министерството на образованието и науката (МОН) обявиха на свой ред, че следят внимателно ситуацията с епидемичната обстановка в страната и са в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места.

От МОН потвърждават, че само в Добрич и Варна е въведено дистанционно обучение и не се налага удължаване на междусрочната ваканция в цялата страна, като добавят:

"Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната. Образователната система е в готовност да реагира в случай, че ситуацията се усложни."

