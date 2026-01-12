Варна обявява грипна епидемия от 14 януари

Илияна Кирилова Заболеваемостта от грип в област Варна е 239 на 10 хил. души, като отсъстващите ученици са около 14%, а в областта на места процентът задминава 30.

Регионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени, както и временно да бъдат спрени имунизациите при децата.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Очаква се до утре Министерството на здравеопазването да излезе с решение и да бъде издадена заповед за въвеждане на противоепидемичните мерки, евентуално до 20 януари. "Изключителното повишаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е донякъде учудващо и го свързваме с евентуално регистрационен феномен. Преминали сме многократно 99-ти персентил за Варна", каза проф. Паунов, цитиран от moreto.net. По думите му в момента заболеваемостта в областта е 239 на 10 хил. души. Във Варна отсъстващите ученици са около 14%, а в областта на места процентът задминава 30.

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия. Ще се преустановят също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Временно се преустановяват и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Препоръчва се носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.