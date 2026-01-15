И Добрич минава на онлайн обучение заради грипа

От понеделник учениците в Добрич минават в онлайн обучение заради напредването на грипната епидемия. Това предлага на МЗ местният противоепидемичен щаб, съобщава Нова телевизия. Засега мерките са планирани за дните от 19 до 23 януари. От вчера в грипна епидемия с онлайн обучение е и Варна.

Общата заболяемост от грип и остри респираторни заболявания за област Добрич е 207,02 на 10 000 души. В периода 5 януари – 11 януари са регистрирани 177 случая на заразни заболявания. От тях случаите на грип и остри респираторни заболявания са 144. Най-много заболели има от възрастовата група 30-64 години – 49 души.

Висока заболяемост има и в Силистра, поради което се очаква и там скоро да бъде обявена грипна епидемия. Тенденцията от първата учебна седмица на 2026 г. се повтаря и през втората. „Седмицата започва с по-ниска заболеваемост и всеки ден се покачва с процент и половина. След това се успокоява през уикенда и започва отначало същата тенденция“, посочи пред Нова телевизия Габриела Миткова от РУО-Силистра. Данните, събрани от всички училища в областта, показват, че отсъстват 13,5% от децата. „Само в Тутракан се забелязва, че и четирите общински училища имат висока заболеваемост – между 15 и 36%. Във всички останали общини училищата са много различни едно от друго“, допълни Габриела Миткова.