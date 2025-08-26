Медия без
Мъж нападна с брадва офиса на ГЕРБ в Добрич

26 Авг. 2025
Про нюз Добрич

43-годишен мъж е задържан в Добрич тази вечер, след като потроши с брадва стъклените витрини на офиса на политическа партия ГЕРБ в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 часа. Минути по-рано активистка на партията си е тръгнала, като е заключила помещението.

След унищожаване на витрините, мъжът захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото.

Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан. Той все още не е идентифициран. Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието. Уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство. Криминалистите към момента събират доказателства на място.

 

