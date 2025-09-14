Областен управител от ГЕРБ припозна "Новото начало"

Трансферите от ГЕРБ към ДПС - Ново начало продължават, макар и не пряко. Най-новото попълнение във формацията на Делян Пеевски е областният управител на Разград Владимир Димитров. До юли той бе областен координатор на ГЕРБ . Тогава престана и да е член на ГЕРБ. Бързо се е преориентирал, защото вече участва в тяснопартийните сбирки на ДПС-Ново начало. Този уикенд партията на Делян Пеевски съобщи за заседание на общинския съвет, на което той е присъствал. "Срещата събра на едно място местни ръководители, кметове на населени места и общински съветници, за да бъдат обсъдени най-важните актуални въпроси пред общината и да бъде изготвен график с инициативи за следващите месеци", се казва в официалното съобщение:

Хамид Хамид, областният председател Ариф Васви, общинският Али Назмиев са били сред другите присъстващи.

Официални мотиви през лятото за свалянето на Димитров като координатор и преустановяване на членството му в ГЕРБ не бяха съобщавани. Проблемите му в ГЕРБ очевидно не са били повод да бъде отстранен от държавния пост. За областен управител той бе назначен по време на "сглобката". За кратко го смени Севджан Садкъев, който се оказа човек на Доган и Димитров бе върнат.