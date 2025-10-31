Борисов: Правят се последни изчисления за осигурителната тежест

Днес се правят последни изчисления, за да се реши дали и с колко да се увеличи осигурителната тежест. Това стана ясно от казаното от герберския лидер Бойко Борисов пред журналисти.

Борисов успя да изкара съпредседателя на ПП-ДБ и бивш финансов министър Асен Василев отговорен за проектобюджетите за следващата година. Те бяха обсъдени вчера от Съвета за съвместно управление на мнозинството.

Борисов определи предстоящите бюджети като "едно продължение на бюджетите, които приехме в сглобката", когато за държавните финанси отговаряше именно Василев. "Съветът за съвместно управление направи вчера някои корекции. Всъщност то е едно предложение за бюджетите, които приехме в сглобката. Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини и хубави като Асен Василев", каза с ирония Борисов.

По време на изказването си герберският лидер няколко пъти повтори, че партията му е защитник на консервативната финансова политика, но заради ПП-ДБ всички системи нараснали "главоломно". "Виждате, че по всички параметри като заплати и пенсии, ние се движим по инерцията и посоката, която бе зададена, когато ПП бяха в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже, че Асен Василев много вдигаше пенсиите, ние сега ще ги намалим", каза Борисов. И се закани за по-големи съкращения в администрацията, с "темповете, с които го правеха "Промяната".

На журналистически въпрос защо продължава да следва политиката на Асен Василев, след като я критикува така остро, Борисов ядосано отсече: "Иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойдоха ГЕРБ и предложиха постна пица - не гласувайте за ГЕРБ".

От думите на водача на ГЕРБ стана ясно, че на вчерашния съвет за съвместно управление е станало ясно, че приходните агенции са събрали близо 7 млрд. повече тази година спрямо миналата. След което пак се върна на Асен Василев: "Сиреч, борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат. Помните как излизах и ви казвах - и тази седмица Асен Василев е изтеглил 500 млн., всяка седмица ви го казвах, а не ми правехте сметка".

Борисов каза още, че червената линия за партията му е дефицитът от 3%, за който има опасност да се надвиши, но можел да се компенсира през приходите.

ОТГОВОР

"Доближавайки се до пенсия, Борисов най-сетне осъзна, че трябва да се грижи за пенсионерите", отговори съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев. И призова лидерът на ГЕРБ "да спре парите към прасето-касичка".

Според Василев заплатите за младите медици са най-зле представени в бюджета.

ОПАСЕНИЯ

"Очаквам Борисов скоро да се оправдае за състоянието на бюджета и с хан Аспарух. Да каже “Защо хан Аспарух точно тук дойде и точно тук си разположи държавата?”. Фактите са, че по време на нашия кабинет дефицитът беше 2%. През 2026-а трябва отново да е 2% - нещо, което управляващите не могат да постигнат!”, каза Мартин Димитров от "Демократична България".

От ДБ допуснаха, че "новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще е късно".

Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че ще вдигат данък “дивидент”. Ще видим с колко точно в окончателния бюджет, но подобно нещо е тежък удар по инвестиционната активност. Това връща България назад и увеличава дефицита”, каза Мартин Димитров.

Според него управляващите са се отдали се на "турболяв популизъм", без да включат в проектобюджета каквито и да е мерки за намаляване на разходите. Димитров припомни, че именно "Да, България" е предложила редица десни мерки за намаляване на разходите и поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че още преди месец формацията му е предложила пакет от десни мерки - нулева ставка за реинвестираната печалба; таван за бонусите в публичния сектор; промени в Закона за обществените поръчки, включително за частните болници; реформа, с която държавните служители да започнат да си плащат осигуровките.

Колегата му Ивайло Мирчев напомни, че днес изтича крайният срок за внасяне на бюджета, какъвто обаче все още няма. Според него това е ясен знак, че управляващите очевидно имат сериозни проблеми и колебания.