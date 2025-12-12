Медия без
"Уолстрийт джърнъл": България може да смени външната ориентация

За пръв път в Европа Gen Z свали правителство, анализира още медията

Днес, 17:38
Българското Gen Z създаде нещо уникално, но изпитанията за страната тепърва предстоят.
Събитията в България станаха тема и на медиите в САЩ, съобщи БТА. Авторитетният "Уолстрийт джърнъл" изведе в заглавие уникален момент - за пръв път в Европа е свалено правителство от поколението Gen Z. Успоредно се анализира, че България може да смени външната си ориентация.

"Младежките протести свалиха правителствата в Непал и Мадагаскар през последните месеци. Демонстрациите срещу привилегиите на политическите елити предизвикаха масови митинги в Индонезия и Филипините. В Танзания младежките антиправителствени протести бяха потушени със сила от страна на правителството", сравнява "Уолстрийт джърнъл".

Относно чисто политическите процеси в репортажа се казва: "Макар че падането на българското правителство няма да спре планираното преминаване към еврото на 1 януари, то удължава политическата криза, която доведе до седем парламентарни вота само за четири години. (...) Краят на проевропейското правителство на Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната. Един от потенциалните печеливши е президентът Румен Радев - най-популярният политик, който се очаква да сформира своя собствена партия и да се кандидатира на следващите парламентарни избори. Бивш пилот от военновъздушните сили, Радев често е критикувал западната подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия, като по-рано тази година определи перспективите на Киев като "обречени".

Gen Z, протести, Уолстрийт джърнъл, правителство, оставка, Европа

