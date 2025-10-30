Медия без
Обрат - минималната заплата ще е 620 евро

ГЕРБ размисли и обяви, че ще се откаже от по-ниското увеличение

30 Окт. 2025Обновена
Както става почти всяка година, ГЕРБ се отметна от току-що утвърдените от надзорните съвети на НОИ и НЗОК бюджетни проекти и обяви, че минималната заплата ще бъде все пак 620 евро - толкова, колкото трябваше да бъде по формулата в Кодекса на труда. Това обявиха от партията, след като изправиха цялата общественост срещу себе си с намерението да се увеличават рязко осигуровки от следващата година и да се режат очаквани увеличения. В проектите, които вчера минаха през надзорите, минималната заплата е 605 евро. По Кодекса на труда трябваше да е 620,20 евро (1213 лв.).

Майчинството за втората година ще бъде 460 евро или 900 лв., което е почти 15% увеличение от сегашното - 780 лв. Ще бъде предложено майките, които се върнат на работа по време на втората година майчинство, да получават и 75% от обезщетението за майчинство, като в момента този процент е 50%. Това очевидно е отстъпка пред БСП, за които парите за втората година на майчинството са приоритет.

Пред журналисти в парламента Деница Сачева от ГЕРБ каза, че на извънредното заседание на съвета за съвместно управление, мнозинството се е обединило около параметри, които намират "изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите" сред управляващите, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите. 

Сачева не даде други подробности за бюджетите, защото се очаква те да бъдат разгледани в тристранката вероятно следващата седмица. "На този етап няма да се спираме на всички отделни параметри на бюджета, защото това ще остане след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество", каза Сачева. Първоначално тристранката бе планирана за утре сутрин.

От изявленията се разбра, че отстъпление от увеличението на осигуровките няма да има. От него се очакват 1,124 млрд. евро увеличение на приходите, поради което промяната би била огромна, докато ефектът на минималната заплата е значително по-малък.

След като постигнаха желания ефект, КНСБ и КТ "Подкрепа" отмениха планираната за утре сутрин протестна акция пред Министерския съвет, но предупредиха, че остават в протестна готовност. 

За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма. 

Очаква се следващата седмица бюджетът да бъде разгледан и в пленарната зала.

минимална заплата, бюджет 2026

