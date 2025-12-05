Медия без
Кабинетът внася в понеделник нов бюджет под натиска на протестите

Таванът за осигуряване се качва до 2300 евро или 4 498 лв. догодина

Днес, 13:36
Социалните партньори изгладиха днес всички спорни параметри в бюджета и в понеделник той влиза в Народното събрание.
Още в понеделник правителството ще внесе повторно преработените бюджетни закони за 2026 г. Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова, след днешната, поредна среща с работодатели и синдикати.

Социалните партньори са изгладили всички спорни параметри в държавния бюджет.

Ето как изглеждат промените в оттегления от управляващата коалиция бюджет след мащабните протести в редица градове в страната:

- Отпада повишението на данък дивидент от 5% на 10%;

- Отпада повишението на осигурителната вноска за пенсия с 2 процентни пункта;

- Отпада ползването на одобрен единствено от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти;

- Максималният осигурителен доход догодина ще бъде увеличен на 2300 евро или 4 498 лв., вместо първоначално заложените 4600 лв.

- Отвързва се повишението на заплатите в сектор "Сигурност и отбрана" със средната работна заплата за страната; Не е ясна обаче съдбата на обвързаните със средната заплата възнаграждения във висшето образование и съдебната система;

- Разходите за възнаграждения в публичната сфера ще бъдат увеличени с 10%, а не с 5%, както се предвиждаше.

- Капиталовата програма за 2026 г. ще бъде намалена с 450 млн. евро национални средства и 300 млн. евро европейски средства;

Финансовият министър Теменужка Петкова обясни, че срещу орязаните с 1.5 млрд. евро приходи стоят също с толкова съкращения в разходната част - както от капиталовите разходи, така и от текущите. Дефицитът догодина остава 3% от БВП. 

В понеделник е предвидено заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, след това приемане на новия бюджет от правителството и веднага след това внасянето му в Народното събрание.

Работодателските организации призоваха министър Петкова още в началото на 2026 г. да започнат разговори за реформите, които трябва да бъдат направени за ефективно работеща държавна администрация, както и нова методология за определяне и на минималната работна заплата, която също трябва да бъде отвързана от средната.

Синдикатите отчетоха като голям успех, че са успели да договорят 10%, а не 5% ръст на доходите за работещите в бюджетната сфера. Всяка държавна или общинска структура ще преценява как да разпредели увеличението на заплатите на своите служители.

 

