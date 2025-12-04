Медия без
БАН настоя за по-високо финансиране за 2026 г.

Оттам искат и 4 млн. евро за спешен ремонт на две сгради на Академията

Днес, 13:45
Българска академия на науките
Илияна Кирилова
Българска академия на науките

Поредна институция излезе с официално обръщение, в което настоява за увеличаване на предвидения й за 2026 г. бюджет.

След проведено Общо събраните Българската академия на науките пусна декларация, в която изразява "категоричния си отказ да приеме подценяването на нуждите от адекватно и справедливо финансиране на БАН". Искането е за финансиране, обвързано с "ефективността на резултатите и международния престиж и съпоставимо с това на водещите университети".

Оттам изтъкват, че БАН формира и реализира значителна част от националния научен потенциал и играе основна роля в развитието на българската наука, генерирайки близо 40% от националната научна продукция. "Академията е водещата научна институция по резултати, научно и обществено въздействие, патентна активност и обща оценка на научната дейност. Институтите ѝ имат силно международно присъствие, успешна проектна дейност по национални и европейски програми и ключова роля в научните инфраструктури и националните научни програми. БАН предоставя и значим експертен капацитет в подкрепа на държавните политики", казват оттам. И допълват, че трайното недофинансиране на БАН води до неконкурентни възнаграждения, риск от демотивация на научните кадри, затруднения при привличането на млади специалисти и невъзможност за поддържане на модерна изследователска инфраструктура.

"Тези проблеми поставят най-продуктивната част от българската научна общност в по-неблагоприятно положение спрямо европейските ѝ партньори", се казва в декларацията на БАН. Оттам заявяват, че очакват конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера й за 2026 г. спрямо този за 2025 г., който да осигури както задължителното увеличение на възнагражденията на асистентите и служителите, произтичащо от закона за висшето образование, така и да гарантира увеличение с 10% на заплатите на всички учени (професори, доценти, главен асистенти) и служители, които са извън обхвата този закон.

За 2025 г. Академията получи 240.2 млн. лв. Според оттегления вече бюджет за 2026 г. предвиденото финансиране за нея бе 133 млн. евро, което е около 260 млн. лв., или скок от около 20 млн. лв. 

Университетите също се оплакаха от недостатъчно финансиране за догодина, като някои ректори - като този на Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" - сигнализира, че неговото увеличение е само 0.76%, което изобщо няма да стигне за повишаване на заплатите на асистенти, доценти и професори, които вече се обвързаха със средните за страната. По тази причина шефът на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова прогнозира поне 10% ръст на студентските такси догодина, за да компенсират недостига, който ще имат висшите училища в бюджетите си. Според просветния министър пък университетите би следвало да се справят с предоставеното финансиране.

 

РЕМОНТ

От БАН настояват и да им бъдат осигурени 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни работи на две знакови за София сгради на Академията, намиращи се на ул. "Московска" 45 и ул. "Московска" 13-13А.

