Ново начало се сглоби в скандалния Пазарджик

FB/Петър Куленски Не му беше лесно досега на кмета Петър Куленски, няма да е и занапред.

ДПС успя да вземе председателския пост в общинския съвет на Пазарджик. Официално е поставено "ново начало" в местната власт, към което тепърва ще се вижда кой как принадлежи. Това се случи днес след дълга напрегната сесия, първа след скандалните извънредни избори, довели до трусове в държавата.

В анулирания съвет ДПС нямаше съветник. Кметът Петър Куленски (ПП-ДБ) успяваше да управлява чрез компромисно, но все пак налично мнозинство - с ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП в основата. На вота на 12 октомври ДПС спечели 8 мандата в съвета, ПП-ДБ - 6. В разстановката след избора на председател днес Куленски и формацията му остават малцинство, но това може и да е привидно - най-вероятно ще се сформира плаващо мнозинство, ту работещо с кмета, ту не - при взаимно прокарване на интереси. Ден по-рано стана видно, че около Куленски и ПП-ДБ няма стабилност - кметът махна заместничката си Таня Колчакова-Янева (дъщеря на Иван Колчаков, болничен шеф във веригата на Михаил Тиков, който пък е фактор в града). Дамата каза, че е отстранена, защото е разговаряла с опозиционни съветници. И че не е сигурно ще остане ли в ПП.

Изборът днес на председател стана след три тайни вота. Битка си дадоха Десислава Тодорова от ДПС и Елисавета Георгиева от ПП-ДБ, във формалната компания на Атанас Николов ("Възраждане"). В крайна сметка от всичките 41 гласа дамата от ПП-ДБ взе 13, а тази от ДПС - 26.

И още нещо интересно се случи успоредно. Бившият дългогодишен кмет Тодор Попов се отказа да бъде съветник. Последва го известният адвокат Хари Харалампиев (председател на съвета при Попов). Така в тази напълно приятелска листа на ВМРО шанс получи още една дама - Ренета Камберова. Попов даде да се разбере, че не казва "сбогом", а "до скоро".

"Скорото" най-вероятно са редовните местни избори. И точно с оглед на тях - кой да стане кмет през 2027 г. - ще бъде всичко случващо се в Пазарджик в следващите 24 месеца.