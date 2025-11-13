Оставката, спасила Митов от Борисов, се оказа полуоставка

Совите не са това, което са. Днес министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи в парламента, че бившият шеф на пазарджишката полиция Даниел Бараков му е станал съветник в звеното за подпомагане на министъра. В назначението нямаше да има нещо интересно, ако точно "напускането" на Бараков не бе повод самият Митов да не бъде уволнен - поне така гласеше най-официална версия на Бойко Борисов. Сагата касае извънредните избори в Пазарджик през октомври. Вотът бе съчетан с множество скандали с купуване на гласове, омерзили лидера на ГЕРБ, поне на вид. Той каза, че тъкмо щял да иска оставката на Митов и... директорът на полицията в Пазарджик си тръгнал, след което вече нямало смисъл да гони Митов. Преназначението, за което се разбра днес, показва фалшивостта на цялата работа.

Поне официално срещу Бараков тече проверка. Тя е със срок 2 месеца. „Когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза Митов.