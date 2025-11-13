Медия без
Оставката, спасила Митов от Борисов, се оказа полуоставка

13 Ноем. 2025
Даниел Митов се оказа вещ кадровик.
Даниел Митов се оказа вещ кадровик.

Совите не са това, което са. Днес министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи в парламента, че бившият шеф на пазарджишката полиция Даниел Бараков му е станал съветник в звеното за подпомагане на министъра. В назначението нямаше да има нещо интересно, ако точно "напускането" на Бараков не бе повод самият Митов да не бъде уволнен  - поне така гласеше най-официална версия на Бойко Борисов. Сагата касае извънредните избори в Пазарджик през октомври. Вотът бе съчетан с множество скандали с купуване на гласове, омерзили лидера на ГЕРБ, поне на вид. Той каза, че тъкмо щял да иска оставката на Митов и... директорът на полицията в Пазарджик си тръгнал, след което вече нямало смисъл да гони Митов. Преназначението, за което се разбра днес, показва фалшивостта на цялата работа.

Поне официално срещу Бараков тече проверка. Тя е със срок 2 месеца. „Когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза Митов.

