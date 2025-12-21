Медия без
Божанов и Митов се замерят с обвинения в лъжа за бройките в МВР

Депутатът твърди, че от НОИ му казали, че са освободени не 16 000, а 3400, а министърът обяви, че той е административно неграмотен

22 Дек. 2025Обновена
Божидар Божанов
БГНЕС
Божидар Божанов

Депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обвини вътрешния министър Даниел Митов в лъжа за съкращенията във ведомството. Той направи това с пост в Туитър.

"Във връзка с нашите настоявания за реформи в МВР, преди време министърът на вътрешните работи беше казал, че "В последните 15 години съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души". Тъй като МВР системно лъжат за какво ли не, поисках данни от НОИ. За последните 15 години осигурените лица в МВР са намалели не са 12 хиляди, а с 3400", посочва Божанов.

Той вади и данни, че тенденция за намаляване е имало от 2007 до 2016 г. "От 2016 до 2025 г. броят расте през всяка година, с изключение на 2022 г. и 2023 г., когато на власт са нашите правителства. Намалението на заетите не е задоволително, но за кратките мандати явно поне е имало усилие", пише депутат от ПП-ДБ.

Часове по-късно Даниел Митов отговори на Божанов с контрапост. "Преди време съобщих, че за 15 години щатният състав на МВР е намалял с близо 12 хиляди души. “Умникът” от ДБ обаче питал Националния осигурителен институт (НОИ) за тази работа и оттам, разбира се, му дали някакви данни, които определено нямат нищо общо с числеността на състава на МВР. Защото ЧИСЛЕНОСТТА И ЩАТНИТЕ БРОЙКИ НА СЪСТАВА НА МВР СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, А НЕ ОТ НОИ!", пише МВР-шефът и продължава: "И колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство?! Изобщо, както се казваше в онзи стар популярен скеч - не били компютри, а били компоти. В този смисъл, на Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук."  Според Митов на Божанов често му се налагало да си преправя после постовете и така щяло да стане и със сегашната тема. 

Митов цитира докладна на зам.-министъра на вътрешните работи Таня Райчева от 30 март 2022 г. Вътрешен министър тогава е Бойко Рашков, а документът е адресиран до вицепремиерите Калина Константинова и Асен Василев. "Та, в него е записано следното: “До 2009 г. щатната численост на МВР е била 63 742 щатни бройки, като численстта е определяна и изменяна с различни актове на Министерския съвет, в зависимост от допълнително възложени или отпаднали дейности на министерството. За периода м. май 2009 г. – м. март 2021 г., щатната численост на МВР е намалена с 16 386 щатни бройки", твърди вътрешният министър в оставка. Пак в тази докладна се посочвало, че въпросната цифра включвала 2442 щатни бройки за сметка на МВР във връзка с преминаването към министерството през втората половина на 2009 г. на Специалната куриерска служба, Гражданска защита и Национална система 112 на закритото Министерство на извънредните ситуации и на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности” 

Под поста на Митов, Божанов е дал пояснения защо е питал НОИ за данните. "Тъй като МВР системно има хиляди незаети щатни бройки, устройствените правилници не са коректен източник на информация за броя на заетите в системата. НОИ, имайки данни за осигурените лица, е най-адекватният източник на данни за заетите щатни бройки. Би трябвало една година да е достатъчно време за вникването в тези детайли. А за останалите неща - да, когато направя грешка, я признавам и коригирам. А не обяснявам как всички други са ми виновни, че не са ме разбрали", коментира той.

