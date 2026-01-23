Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР и прокуратурата не откриха насилие и гаври при протеста срещу БФС

Доказателствата опровергават 19-годишното момиче за брутално поведение на униформените, обясниха от прокуратурата

Днес, 18:04
Протестът на 16 ноември 2023 г. беше окъпан в полицейско насилие. Но както обичайно става, виновни няма.
Булфото
Протестът на 16 ноември 2023 г. беше окъпан в полицейско насилие. Но както обичайно става, виновни няма.

МВР е затворило случая с 19-годишното момиче, което след протестите срещу БФС през 2023 г. разказва как е пребита от полицаи и как са се гаврили с нея в полицейския участък.

Това се вижда от отговорите, дадени от министъра в оставка Даниел Митов на парламентарен въпрос на Божидар Божанов (ПП-ДБ).

"Проверката не е установила нарушения на служебната дисциплина. А. М. не е била удряна при задържането ѝ от полицейските органи, не е обиждана и не са ѝ отправяни закани и заплахи от служители на МВР", пише министърът. В сигнала си до институциите 19-годишното момиче описваше реплики като: "Малко ти беше, трябваше още повече да те ритам в корема, за да нямаш деца." "Надявам се да съм те ритнал по такъв начин да нямаш деца." "Дори да имаш деца, да ги родиш умрели и да купуваш малки ковчези." "Да видиш майка ти как я завиват през глава и да я пипнеш студена." 

Разказа на момичето, както е пресъздаден в сигнала му, подаден до Софийската районна прокуратура, си припомнете тук.

В отговора си Митов описва как МВР се е семосезирало след тв интервю на пострадалата, която разказва, че е била жертва на полицейско насилие в градинката на църквата "Св. Седмочисленици" в центъра на София, след което е била задържана в Първо РУ на СДВР.

Комисията е изискала копия от материалите по задържането, приобщила е медицинска документация, прегледала е записи от видеонаблюдение в района на задържането, снела е сведения от момичето и от полицейски служители, обяснява Митов.

Така било установено, че младата жена е била задържана и отведена със заповед за задържане по Закона за МВР. Наложена й била глоба от 1000 лв. и забрана за посещение на спортни събития за 1 година. Но неправомерни действия на служителите не са открити.

Той допълва, че е образувано и разследване за причинена лека телесна повреда от страна на полицейски орган при изпълнение на служебните задължения на 16 ноември 2023 г. Справка на "Сега" деловодството на Софийската районна прокуратура установи, че на 8 октомври 2025 г. разследването по делото е било прекратено.

На въпроси на "Сега" за мотивите за прекратяването от районната прокуратурата обясниха, че по делото е направена видеотехническа експертиза, от която не могат да бъдат потвърдени твърденията на момичето за нанесен побой при задържането.

"Освен нейните и на неколкократно осъждано лице, с което са били заедно и са участвали в безредиците, няма други свидетелски показания, че е удряна от полицейски служители", се казва още в отговорите. Колкото до твърденията ѝ за реплики към нея в районното управление, те "категорично се опровергават и от аудиотехническа експертиза на наличните записи от камерите в районното управление".

Медицинската експертиза също не потвърждава казаното от момичето. Заключението е, че няма медицински данни за нанесени множество удари и множество травми по главата, тялото и крайниците, за каквито свидетелства младата жена. Не са установени травматични увреждания и в коремната област, казват от прокуратурата и допълват, че постановлението е връчено, не е обжалвано и вече е в сила.

Смляна капачка и глава с 24 шева не са насилие за МВР
Нови случаи на брутално полицейско насилие, упражнено по време на окървавения протест срещу БФС през ноември, освети в предаването (О)позиция на "Сега" адвок...
YouTube

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

полицейско насилие, Даниел Митов, Божидар Божанов

Още новини по темата

МВР си разрешава "особени разходи" с абсурдна инструкция
21 Яну. 2026

Божанов: Нов договор с "Майкрософт" е дългосрочен риск
17 Яну. 2026

Божанов и Митов се замерят с обвинения в лъжа за бройките в МВР
22 Дек. 2025

Ще се "джурка" нов съдия по делото срещу Петков и Божанов
10 Дек. 2025

Адвокати към протеста: Помнете номерата на полицаите насилници
10 Дек. 2025

Даниел Митов нe мисли за оставка
07 Дек. 2025

Група във Фейсбук събира жертвите на полицейски произвол след протеста
07 Дек. 2025

Митов оневини МВР за ексцесиите на протеста
04 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

Митов раздаде по 400 лв. в МВР въпреки рязко увеличените заплати

26 Ноем. 2025

Законопроект въвежда 5 г. затвор за лъжа пред нотариус
25 Ноем. 2025

Оставката, спасила Митов от Борисов, се оказа полуоставка
13 Ноем. 2025

Вътрешният министър Даниел Митов се оказа в Саудитска Арабия
07 Ноем. 2025

Почти половината от хванатите с превишена средна скорост са чужденци
02 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?