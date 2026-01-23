МВР и прокуратурата не откриха насилие и гаври при протеста срещу БФС

Булфото Протестът на 16 ноември 2023 г. беше окъпан в полицейско насилие. Но както обичайно става, виновни няма.

МВР е затворило случая с 19-годишното момиче, което след протестите срещу БФС през 2023 г. разказва как е пребита от полицаи и как са се гаврили с нея в полицейския участък.

Това се вижда от отговорите, дадени от министъра в оставка Даниел Митов на парламентарен въпрос на Божидар Божанов (ПП-ДБ).

"Проверката не е установила нарушения на служебната дисциплина. А. М. не е била удряна при задържането ѝ от полицейските органи, не е обиждана и не са ѝ отправяни закани и заплахи от служители на МВР", пише министърът. В сигнала си до институциите 19-годишното момиче описваше реплики като: "Малко ти беше, трябваше още повече да те ритам в корема, за да нямаш деца." "Надявам се да съм те ритнал по такъв начин да нямаш деца." "Дори да имаш деца, да ги родиш умрели и да купуваш малки ковчези." "Да видиш майка ти как я завиват през глава и да я пипнеш студена."

Разказа на момичето, както е пресъздаден в сигнала му, подаден до Софийската районна прокуратура, си припомнете тук.

В отговора си Митов описва как МВР се е семосезирало след тв интервю на пострадалата, която разказва, че е била жертва на полицейско насилие в градинката на църквата "Св. Седмочисленици" в центъра на София, след което е била задържана в Първо РУ на СДВР.

Комисията е изискала копия от материалите по задържането, приобщила е медицинска документация, прегледала е записи от видеонаблюдение в района на задържането, снела е сведения от момичето и от полицейски служители, обяснява Митов.

Така било установено, че младата жена е била задържана и отведена със заповед за задържане по Закона за МВР. Наложена й била глоба от 1000 лв. и забрана за посещение на спортни събития за 1 година. Но неправомерни действия на служителите не са открити.

Той допълва, че е образувано и разследване за причинена лека телесна повреда от страна на полицейски орган при изпълнение на служебните задължения на 16 ноември 2023 г. Справка на "Сега" деловодството на Софийската районна прокуратура установи, че на 8 октомври 2025 г. разследването по делото е било прекратено.

На въпроси на "Сега" за мотивите за прекратяването от районната прокуратурата обясниха, че по делото е направена видеотехническа експертиза, от която не могат да бъдат потвърдени твърденията на момичето за нанесен побой при задържането.

"Освен нейните и на неколкократно осъждано лице, с което са били заедно и са участвали в безредиците, няма други свидетелски показания, че е удряна от полицейски служители", се казва още в отговорите. Колкото до твърденията ѝ за реплики към нея в районното управление, те "категорично се опровергават и от аудиотехническа експертиза на наличните записи от камерите в районното управление".

Медицинската експертиза също не потвърждава казаното от момичето. Заключението е, че няма медицински данни за нанесени множество удари и множество травми по главата, тялото и крайниците, за каквито свидетелства младата жена. Не са установени травматични увреждания и в коремната област, казват от прокуратурата и допълват, че постановлението е връчено, не е обжалвано и вече е в сила.