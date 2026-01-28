Медия без
Митов прави ключова кадрова промяна в МВР в последния момент

Бившият шеф на ГДБОП става заместник главен секретар

Днес, 17:37
Явор Серафимов
Скрийншот видео Нова тв
Явор Серафимов

Вътрешният министър Даниел Митов направи ключова кадрова промяна по най-високите върхове на МВР в последния момент. Само дни преди да бъде определено служебно правителство и да има нов вътрешен министър, шефът на МВР издаде заповед, с която назначи за зам.главен секретар на МВР главен комисар Явор Серафимов. Става въпрос за на практика втората най-важна професионална длъжност във вътрешното министерство и той замества при отсъствие главния секретар, който в момента е Мирослав Рашков. За разлика от главния секретар, който се назначава с указ на президента по предложение на правителството, то зам.главният секретар се определя със заповед на вътрешния министър.

Явор Серафимов беше зам.-директор на ГДБОП от март 2022 година до юни 2023 г., когато стана директор на службата. В края на май м.г. без никакви обяснения той беше изненадващо понижен и преназначен за зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Макар че и тази фирма звучи високопарно, то за никога не е тайна, че в ГДБОП нивото на възможности и информация е в пъти по-голямо. Като шеф на ГДБОП тогава бе сложен заместникът на Серафимов - Боян Раев.

При всички положения в онзи период почти навсякъде бяха сложени хора от ГДБОП, които са минали през ГДБОП и са израснали по времето на бившия шеф на службата, бивш вътрешен министър и настоящ депутат на Пеевски Калин Стоянов. Такъв е и Серафимов, такива са и шефовете и на СДВР, и на националната полиция.

Че Серафимов вече пак е в кадровата игра стана ясно преди няколко седмици, когато правителството го определи за ръководител на междуведомствената Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. Структурата бе създадена по предложение на МВР и в края на 2025 г. МС прие постановление за формирането й. Целта на специализираната група е да обедини ресурсите и усилията на компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи (ГДНП, ГДБОП), Агенция „Митници“ и НАП към Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ в противодействието на изпирането на пари.

Сега в официалното съобщение на МВР за новата роля на Серафимов изрично е посочено, че той ще продължи да ръководи и въпросната междуведомствена структура с обяснението, че "изваждането на България от т. нар. "сив" списък на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Специалната група за финансови действия (FATF) е сред основните приоритети на МВР и на правителството". Държавите в този списък на FATF са под засилено наблюдение заради "недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". България попадна в него през октомври 2023 г., припомнят от МВР.

Иначе в съобщението на МВР е посочено кратко, че "Явор Серафимов е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента бе заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати".

