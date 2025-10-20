Медия без
Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти

Руски шпиони съветват нелегалните чужденци как да избегнат депортация, твърди нашият вътрешен министър

20 Окт. 2025Обновена
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

Руски шпиони съветват нелегалните мигранти как да избегнат депортация от Великобритания и европейските страни. Това твърди нашият вътрешен министър Даниел Митов в интервю за британския ежедневник "Таймс". Режимът на Путин и крайнолеви групи работят с трафикантите, за да наводнят Европа с мигранти, казва Митов. Той твърди, че българското правителство разполага с доказателства за "пряка връзка" между руското външно разузнаване и криминалните мрежи, които помагат на мигрантите на континента.

Вътрешният министър предупреждава британските тинейджъри, които помагат на "нео-марксистки групи" на границата между България и Турция, че подлежат на затвор и сериозни глоби, ако помагат на мигрантите да влязат в ЕС нелегално.

Твърденията се цитират широко в чуждите медии, тъй като тази седмица предстои европейските министри да се съберат в Лондон, за да обсъждат стратегии за намаляване на миграционния поток през Западните Балкани.

Според вътрешния министър някои неправителствени организации помагат на Русия и трафикантите на хора "може би несъзнателно". "Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции - нека съберем всички бедни хора от света и им позволим да се установят тук, с абсолютна свобода на движение, без граници и т.н.", обяснява Митов.

"Незаконната миграция е инструмент за враждебните режими да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство. Те целят да дестабилизират системите за социално подпомагане. Освен това, разбира се... чрез трафик на радикализирани лица, те създават проблеми за нашата сигурност“, казва още вътрешният министър.

В интервюто за "Таймс" Митов посочва и конкретни организации, които работят за "защита на свободата на движение" по миграционните маршрути на Балканите, Средиземноморието и Африка - No Name Kitchen и Mission Wings, благотворителна организация със седалище в България, която се занимава предимно със защита на деца. И двете организации отричат твърденията, че помагат на трафиканти. И двете организации обаче са отдавна в конфликт с нашите власти, защото регулярно разкриват прояви на агресия, ненужна репресия, дори кражби срещу мигранти, а пък на свой ред са обвинявани, че подават ненужни сигнали на тел. 112 и др.

"Нито нашата организация, нито нейният персонал някога са участвали в спасителни операции, свързани с мигранти или бежанци на границите на България. Когато получаваме сигнали за мигранти в беда, незабавно уведомяване Министерството на вътрешните работи и националния номер за спешни случаи 112 и сътрудничим изцяло на компетентните органи. Да ни обвиняват в сътрудничество с престъпни мрежи за трафик е абсурдно и обидно. Ние последователно и публично се противопоставяме на нелегалното преминаване на границата, което представлява престъпление и създава сериозни рискове", коментират пред "Таймс" от Mission Wings.

No Name Kitchen заяви, че е хуманитарна организация, регистрирана в ЕС, и отхвърли „неоснователните“ обвинения. "В продължение на почти десетилетие ние работим в пълно съответствие с националното и международното право. Както Европейската комисия заяви пред българските власти, хуманитарната помощ не е престъпление и никога не е била. Ние оставаме ангажирани със законни действия и защита на правата на човека по границите на Европа,“ коментират оттам.

