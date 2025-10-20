Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти

Руски шпиони съветват нелегалните мигранти как да избегнат депортация от Великобритания и европейските страни. Това твърди нашият вътрешен министър Даниел Митов в интервю за британския ежедневник "Таймс". Режимът на Путин и крайнолеви групи работят с трафикантите, за да наводнят Европа с мигранти, казва Митов. Той твърди, че българското правителство разполага с доказателства за "пряка връзка" между руското външно разузнаване и криминалните мрежи, които помагат на мигрантите на континента.

Вътрешният министър предупреждава британските тинейджъри, които помагат на "нео-марксистки групи" на границата между България и Турция, че подлежат на затвор и сериозни глоби, ако помагат на мигрантите да влязат в ЕС нелегално.

Твърденията се цитират широко в чуждите медии, тъй като тази седмица предстои европейските министри да се съберат в Лондон, за да обсъждат стратегии за намаляване на миграционния поток през Западните Балкани.

Според вътрешния министър някои неправителствени организации помагат на Русия и трафикантите на хора "може би несъзнателно". "Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции - нека съберем всички бедни хора от света и им позволим да се установят тук, с абсолютна свобода на движение, без граници и т.н.", обяснява Митов.

"Незаконната миграция е инструмент за враждебните режими да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство. Те целят да дестабилизират системите за социално подпомагане. Освен това, разбира се... чрез трафик на радикализирани лица, те създават проблеми за нашата сигурност“, казва още вътрешният министър.

В интервюто за "Таймс" Митов посочва и конкретни организации, които работят за "защита на свободата на движение" по миграционните маршрути на Балканите, Средиземноморието и Африка - No Name Kitchen и Mission Wings, благотворителна организация със седалище в България, която се занимава предимно със защита на деца. И двете организации отричат твърденията, че помагат на трафиканти. И двете организации обаче са отдавна в конфликт с нашите власти, защото регулярно разкриват прояви на агресия, ненужна репресия, дори кражби срещу мигранти, а пък на свой ред са обвинявани, че подават ненужни сигнали на тел. 112 и др.

"Нито нашата организация, нито нейният персонал някога са участвали в спасителни операции, свързани с мигранти или бежанци на границите на България. Когато получаваме сигнали за мигранти в беда, незабавно уведомяване Министерството на вътрешните работи и националния номер за спешни случаи 112 и сътрудничим изцяло на компетентните органи. Да ни обвиняват в сътрудничество с престъпни мрежи за трафик е абсурдно и обидно. Ние последователно и публично се противопоставяме на нелегалното преминаване на границата, което представлява престъпление и създава сериозни рискове", коментират пред "Таймс" от Mission Wings.

No Name Kitchen заяви, че е хуманитарна организация, регистрирана в ЕС, и отхвърли „неоснователните“ обвинения. "В продължение на почти десетилетие ние работим в пълно съответствие с националното и международното право. Както Европейската комисия заяви пред българските власти, хуманитарната помощ не е престъпление и никога не е била. Ние оставаме ангажирани със законни действия и защита на правата на човека по границите на Европа,“ коментират оттам.