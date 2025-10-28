Медия без
Почти половината от хванатите с превишена средна скорост са чужденци

Над 13 000 автомобила с чужда регистрация са заснети от тол камерите да нарушават правилата само за месец

Днес, 16:08
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

Хиляди чужденци са хванати да карат с превишена средна скорост. Те са близо половината от всички установени нарушители. Това става ясно от отговор на вътрешния министър  Даниел Митов на депутатски въпрос. 

"Съгласно информация на Института за пътна безопасност, 40% от издадените електронни фишове за нарушение на средната скорост в контролирани участъци са за нарушения, извършени от автомобили с чуждестранна регистрация. Моля да ме информирате дали тази информация е вярна, както и каква е събираемостта на електронните фишове, издадени на чуждестранни шофьори, съответно използват ли се инструментите на EUCARIS са процедиране на така издадените глоби на граждани на ЕС", пита народният представител от ПП-ДБ Божидар Божанов.

"От 7 септември до 8 октомври 2025 г ., в МВР са постъпили 33 288 файла със заснети данни за нарушения от камерите на Националното тол управление, от които 13 775 са нарушителите с чуждестранен регистрационен номер. Към момента записите се обработват от служители на министерството със съответните правомощия, като предстои да бъдат наложени съответните глоби на нарушителите", отговаря Митов. Това означава, че само за месец са хванати хиляди чужденци, като действително техния дял е почти половината от всички нарушители. 

От отговора на Митов става ясно, че до момента не е наложена нито една санкция и не е събрана нито една глоба, включително и от чужденците. "Към настоящия момент е в ход процедура по адаптиране на автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР и Агенция „ Пътна инфраструктура" и синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, с цел правоприлагане на нарушенията за средна скорост. Предвид изложеното, исканата от Вас информация за приходи от електронни фишове за нарушения на средната скорост, издадени на чуждестранни шофьори, на този етап е невъзможно да бъде изведена като отделна статистика", разказва Митов.

Вътрешният министър обяснява, че за нарушение, извършено с пътно превозно средство (ППС), регистрирано в друга държава членка на ЕС, когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на ППС на съответната държава, с цел установяване на собственика. Използвало се софтуерното приложение за обмен на данни кьм Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление (EUCARIS).

След установяване на собственика на съответната кола, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, изготвено на един от официалните езици на държавата членка на ЕС , където е регистрирано превозното средство. С писмото се определя 14-дневен срок на собственика, считано от датата на получаването му, за плащане на глобата или за посочване на данни за лицето , отговорно за извършеното с нарушение.

С промените в закона за движение по пътищата от юли т.г., бяха регламентирани случаите, в които на водач, без постоянен адрес на територията на България, бъде съставен фиш или бъде издадено наказателно постановление и нарушителят откаже да заплати наложената му санкция - парична глоба. Тук се прилага принудителната административна мярка, която предвижда временно (до три месеца) отнемане на табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, за което се издава заповед.  Тази заповед се предявява незабавно на водача на превозното средство и от този момент се счита за връчена на собственика.

Принудителната мярка не се прилага, ако глобата за извършеното нарушение бъде заплатена в момента на налагането.

