За два дни са засечени над 530 претоварени камиона

537 претоварени камиона са регистрирани по българските пътища само за първите два дни, съобщи bTV. Националното тол управление стартира в сряда претегляне в движение на пътните превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона, а предоставените данни са към петък вечер.

Камионите се проверяват чрез вградени в асфалта сензори за тегло, а новата функционалност е в действие от 15 октомври, като част от мерките за безопасност на движението, намаляване на катастрофите заради претоварени тежкотоварни автомобили и срещу ускореното износване на пътната настилка. Чрез системата за измерване на тегло в движение (Weigh In Motion - WIM) камионите се претеглят автоматично в реално време, без спиране на движението.

Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира.

"Имаме вече рекордьор, който се е движил натоварен с 67 тона при допустими 40 тона. Това е разлика от 27 тона. Претоварени камиони с по над 20 тона и отгоре, представете си този камион, ако се движи в пресечена местност, например завои или спускания, и откажат спирачките - какво може да се случи с един автомобил", посочи Красимир Чакъров, началник на отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв.

Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лв., с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш.

Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция - 3000 лв. за първо нарушение и 4000 лв. при повторно.