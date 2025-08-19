Системата за средна скорост е пред провал още преди старта си

БГНЕС Едва 0,06 на сто от пътищата ще бъдат покрити от системата за средна скорост

Институтът за пътна безопасност алармира, че дълго рекламираната система за контрол на средната скорост стартира с критично ниско покритие и липса на реален ефект, както и че е на ръба на провала. Тя бе предвидена в приетите промени в закона за движение по пътищата, които бяха обнародвани в началото на август, и трябва да влезе в сила от началото на септември.

Към момента се оказва обаче, че е сертифициран само един участък — между пътен възел „Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София, твърдят от ИПБ.

Предстои сертифицирането на още 6 кратки отсечки, разположени в различни части на страната:

• Вакарел – Ихтиман

• Цалапица – Радиново

• Сандански – Дамяница

• Телиш – Долни Дъбник

• Български извор – Сопот

• Струйно – Шумен

Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км.

Институтът за пътна безопасност още в началото предупреди, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

"Преди системата да заработи, Институтът по метрология трябва да се произнесе върху качеството на камерите. За тази цел ще се направят редица тестове - първо по отсечка от Северната тангента в столицата с дължина от 10 км. По тази отсечка ще бъдат направени 500 измервания, за да се калибрира техниката и да отчита правилно скоростта", обявиха наскоро от Българския институт по метрология.

След това различни отсечки ще бъдат подавани за института по матеорология, те ще правят отново замервания, за да уточнят всички величини, след което ще стартира засичането. Според вътрешния министър Даниел Митов от страна на МВР всичко е готово и работата по техническо свързване на системата трябва да започне, но има резерви за резултатите.

Тол системата в България е въведена през 2019 г. и представлява система за таксуване на използването на републиканската платена пътна мрежа. Включването й за измерване на скоростните режими поражда редица опасения сред шофьорите, и то с основание.



Няма гаранция, че на 100% ще измерва реалната скорост. Какво представлява понятието "средна скорост“? Това е скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство.



Системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката. Ще се засича времето, в което сте преминали началната и крайната точка на определен участък. - Ако времето показва, че сте карали с по-висока от разрешената скорост – получавате глоба.



Хората настояват участъците с измерване на средна скорост да бъдат ясно обозначени с пътен знак за начало и край на зоната на измерване. Фишовете от средна скорост лесно ще падат в съда при обжалване, ако отсечките за измерване не са ясно обозначени с предупредителни знаци, смятат повечето юристи. Причината е, че не е спазен принципът на "превенция пред репресия“, тъй като водачът не е бил уведомен за контрола.

ДВАМА СА ЗАСЕЧЕНИ ДА КАРАТ С НАД 200 КМ/Ч НА "ТРАКИЯ"

Шофьори, движещи се съответно с 206 и 218 км. ч. при ограничение 140 км. ч. по магистрала "Тракия" са засекли екипи на полицията от Сливен. Глобата за движение с 218 километра вече е платена – 800 лева.

По време на акция са регистрирали движение на трима водачи в аварийната лента при свободна дясна лента и общо 218 нарушения на скоростните режими. На нарушителите са съставени актове.

От полицията потвърждават за засиленото присъствие по магистралата. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.

"Водачите все още имат някакво чувство за безнаказаност, но това ще се промени надявам се от 7 септември, когато влязат в сила последните промени в Закона за движение по пътищата и когато започнат да се отнемат свидетелства за управление, дори извън населено място", обяви главен инспектор Илиян Николов, началник на КАТ Сливен.

Мъж на 36 години пък е опитал легално да се снабди с оригинална шофьорска книжка, представяйки в КАТ Сливен фалшив британски документ. "Да, това е осми опит от началото на годината. Осем досъдебни производства образувани, четири, от които бързи и три по общия ред. Не мина този опит на този господин, тъй като нашите служители са запознати с начина, по който трябва да проверяват самите свидетелства за управление", заяви Николов.

Шофьорските книжки на целия ЕС могат да бъдат проверени в обща платформа, добави още той.