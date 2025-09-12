България се сдоби с още една цяла магистрала

skyPoint След броени часове "Европа" официално ще бъде обявена за напълно завършена магистрала.

На 14 септември България официално ще се сдобие с още една цяла автомагистрала. Това е АМ "Европа" - от София до границата със Сърбия при Калотина, накратко А6.

Най-забележителното - освен че е една от шестте построени и полупостроени магистрали у нас, е, че изграждането й отне повече от десетилетие, въпреки че е със скромната дължина от 63 км. Първата обществена поръчка - за участъка Калотина - Хераково (31,5 км), бе обявена през далечната 2012 г.

В неделя официално ще бъде прерязана лентата на последния участък - 16,5-километровото трасе между Сливница и Софийския околовръстен път. Изпълнител на този лот е обединението „Европа–2022“, включващо фирмите „ГБС Инфраструктурно строителство“, „Главболгарстрой интернешънал“ и „Обонато Билд“.

Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет.

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След ГКПП Калотина на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш.

Скорост

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че са добавени нови шест ключови отсечки, по които се засича средна скорост - по магистрала "Марица". Така участъците, по които камерите на тол системата вече ловят нарушители, настъпили прекомерно педала на газта, стават общо 28. И броят им ще продължи да се увеличава, предупреждават от АПИ.

Всички отсечки с контрол на средна скорост се публикуват на сайта на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори", https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori. Има информация за началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните в списъка се актуализират с всяка нова отсечка, преминала "изпита" от Българския институт по метрология, който сертифицира камерите.

Към момента средната скорост е под контрол по следните отсечки: