Адвокат оспори в съда достъпа на МВР до данните от тол камерите

Това е сериозна намеса в неприкосновеността на личния живот, се казва в жалбата до ВАС

Днес, 06:43
Тол камерите може да следят само за винетки, гражданска отговорност и технически преглед, се казва в жалбата.
Неограниченият достъп на МВР до събраните от АПИ лични данни от тол камерите засягат правата на хората и неприкосновеността на личния живот и защитата на личните им данни. Систематичното съхраняване на данни от автоматизирано разпознаване на регистрационните табели, както и техният последващ анализ по различни начини, са сериозна намеса в основното право на неприкосновеност на личния живот, което е гарантирано от Конституцията, Хартата за основните права в ЕС и Конвенцията за правата на човека. Ако има намеса, тя трябва да бъде оправдана, пропорционална и ограничена в рамките на абсолютно необходимото. Поверителността на местоположението означава, че хората трябва да могат да се движат в обществени пространства при нормални обстоятелства, без тяхното местоположение да бъде систематично наблюдавано и/или записвано.

Това се казва в жалбата на адвокат Полина Велчева, която чрез адвокат Юлиан Дацев е атакувала пред Върховния административен съд частта от инструкцията за обмена на информация между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници". "Сега" се запозна с жалбата. Делото е образувано във ВАС на 28 август, но все още няма произнасяне по допустимостта му. От електронното деловодство на съда не се вижда и да е разпределено на съдебен състав. 

Според жалбата данните от тол камерите може да се ползват само за проверка на това дали водачите имат винетка, "Гражданска отговорност" и технически преглед.

Юристите сочат, че доколкото няма изискване изображенията от тол камерите да са обработени така, че да не е възможно идентифициране на пътуващите в превозното средство лица (например чрез маскиране или замъгляване), снимките или видеозаписите е възможно да съдържат и изображения на самите лица (водачът и пътниците в превозното средство). 

Когато има намеса в основните права на хората, то трябва да е уредено със закон, който включва не само основанието, но също така органите и процедурите, по които ще се изпълнява съответната въведена мярка, цитира се в жалбата решение на Конституционния съд.

В жалбата се цитира съдебна практика и от чужбина, както и се споменават различни хипотетични ситуации, в които проследяването с тол камери грубо навлиза в личния живот на хората, като разкрива пътувания с безспорно личен характер - например до психиатър, пластичен хирург, клиника за аборти, център за лечение на СПИН, стриптийз клуб, адвокат по наказателни дела, почасов мотел, синдикална среща, джамия, синагога или църква, гей бар и т.н.

Затова с жалбата на Велчева се иска ВАС да обявите нищожността или да отмени въпросния текст от инструкцията, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Глобите за повишена скорост, засечена с камерите на АПИ, започнаха да се налагат на 7 септември. На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол. използва камери, монтирани в началото и края на отсечката. Засича се времето, в което водачите са преминали началната и крайната точка на определен участък, и по него се изчислява дали са превишили разрешената скорост. 

