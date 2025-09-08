Медия без
Камерите за средна скорост са засекли над 3700 нарушители за денонощие

Няма нищо стряскащо, по принцип хващаме много повече, обявиха от "Пътна полиция"

Днес, 09:36
АПИ

За изминалото денонощие са засечени над 3700 нарушения на средната скорост по пътищата на България. Само през нощта - от 0:00 до 7:00 ч. нарушенията са над 470.

Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция", отчитайки данните за първия ден от въвеждането на допълнителен контрол чрез засичане на средната скорост по 22 отсечки по четири магистрали и четири първокласни пътя в страната. Според него обаче това не са тревожни данни.

"Това не са стряскащи цифри. Нашите камери, които ежедневно работят в цялата страна, отчитат много повече нарушения. Така че това е просто още един метод, който ние се радваме, че може да се използва към днешния ден", коментира гл. инсп. Близнаков.

По думите му наличието на този нов инструмент за контрол на водачите вече дава резултати:

"Дори да не лежим на статистическите данни, всички наблюдаваме как движението е по-спокойно по магистралите. Онези бързащи, светкащи, агресивни, нервни водачи намаляват. Поне такова е моето наблюдение и впечатления от други хора, с които съм разговарял по темата. Така че оказва влияние със сигурност, да."

Близнаков съобщи още, че в днешния последен ден от трите почивни за 6 септември ще бъде създадена допълнителна организация от страна на МВР за обезпечаване на цялата пътна мрежа в странната. Заради очакванията за свръхинтензивен трафик в обедните и следобедните часове от 14:00 до 20:00 ч. се забранява движението на тежкотоварни превозни средства над 12 т по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма".

"Въведено е реверсивно движение в района на Симитли, в началото на АМ "Струма", осигурени са две ленти в посока София. Може да се използва като обходен маршрут преминаването през ГКПП "Илинден" и през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко", посочи още гл. инс. Близнаков.

