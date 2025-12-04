Съдът ще се занимае с достъпа на МВР до данните от тол камерите

Върховният административен съд ще трябва да разгледа по същество жалбата срещу частта от инструкцията за обмена на информация между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници", т.е. достъпът на МВР до данните от тол камерите, на базата на които се глобява за превишаване на средната скорост.

Тричленният състав, който получи делото, първоначално отказа да се занимава с казуса, като прие, че жалбоподателите нямат правен интерес, защото се засягат правата им. Петчленният състав обаче е на противното мнение и връща делото за разглеждане и произнасяне по същество. Това се разбра от пост на адвокат Юлиан Дацев, който води делото.

Според жалбата неограниченият достъп на МВР до събраните от АПИ лични данни от тол камерите засягат правата на хората и неприкосновеността на личния живот и защитата на личните им данни. Систематичното съхраняване на данни от автоматизирано разпознаване на регистрационните табели, както и техният последващ анализ по различни начини, са сериозна намеса в основното право на неприкосновеност на личния живот, което е гарантирано от Конституцията, Хартата за основните права в ЕС и Конвенцията за правата на човека. Ако има намеса, тя трябва да бъде оправдана, пропорционална и ограничена в рамките на абсолютно необходимото. Поверителността на местоположението означава, че хората трябва да могат да се движат в обществени пространства при нормални обстоятелства, без тяхното местоположение да бъде систематично наблюдавано и/или записвано.

Данните от тол камерите може да се ползват само за проверка на това дали водачите имат винетка, "Гражданска отговорност" и технически преглед, се казва още в жалбата.

"Събирането, съхраняването и обработването на информация от държавата за дадено лице е дейност, която се намесва в неговия личен живот и по принцип е от естество да засегне правото на неприкосновеност на личността и личния живот, гарантирано от Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и от Хартата на основните права и свободи на Европейския съюз", казват петимата върховни съдии в определението си. Затова, според тях, съдът дължи проверка на жалбата и да отговори има ли в случая обработване на лични данни и води ли това до засягане на личния живот на гражданите.

В жалбата се цитира съдебна практика и от чужбина, както и се споменават различни хипотетични ситуации, в които проследяването с тол камери грубо навлиза в личния живот на хората, като разкрива пътувания с безспорно личен характер - например до психиатър, пластичен хирург, клиника за аборти, център за лечение на СПИН, стриптийз клуб, адвокат по наказателни дела, почасов мотел, синдикална среща, джамия, синагога или църква, гей бар и т.н.

Глобите за повишена скорост, засечена с камерите на АПИ, започнаха да се налагат на 7 септември. На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол. използва камери, монтирани в началото и края на отсечката. Засича се времето, в което водачите са преминали началната и крайната точка на определен участък, и по него се изчислява дали са превишили разрешената скорост.