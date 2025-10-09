Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нито един не е наказан след заснети 38 000 нарушения на средната скорост

Същото е положението и със засечени над 4000 нарушения за непоставен колан и за движение в аварийната лента

Днес, 12:14
Цял месец не стигна на МВР да започне да налага санкции за десетките хиляди нарушения на средната скорост
Цял месец не стигна на МВР да започне да налага санкции за десетките хиляди нарушения на средната скорост

Близо 38 000 нарушения на средната скорост са установени, засечени и заснети от тол камерите, но няма нито един наказан водач. Това се подразбира от официално съобщение на МВР, в което ведомството се хвали със статистика, но изрично отбелязва, че "предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби".

"От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.  Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта", пишат от вътрешното министерство.
Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.
В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

Близо 38 000 данни за нарушения, заснети от БГ ТОЛ, са постъпили в МВР за месец ​
От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за н...
YouTube


Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане, обясняват още от МВР.
Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

средна скорост, тол система

Още новини по темата

Пътният институт: Няма нито един санкциониран за средна скорост
25 Септ. 2025

България се сдоби с още една цяла магистрала
15 Септ. 2025

Адвокат оспори в съда достъпа на МВР до данните от тол камерите
14 Септ. 2025

Камерите за средна скорост са засекли над 3700 нарушители за денонощие
08 Септ. 2025

Глобите за средна скорост започват от 00.00 ч. на 7 септември
04 Септ. 2025

Системата за средна скорост е пред провал още преди старта си
19 Авг. 2025

Тол системата вече засича липсата на предпазни колани
17 Авг. 2025

Тол камери засякоха рекордна средна скорост от 194 км/ч на "Тракия"
25 Юли 2025

МВР пусна втора назидателна снимка за наказани чрез тол камера
24 Юли 2025

Тол камерите хванаха 24 нарушения само за ден
19 Юли 2025

Тол камерите вече са свързани със системата за санкции на МВР
15 Юли 2025

АПИ излива над 18 млн. лв. за 1200 камери по шосетата

23 Юни 2025

На 80 отсечки ще се заснема средна скорост
15 Апр. 2025

АПИ ще свързва камерите на тол системата с НАП и митниците за 2.2 млн. лв.
13 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар