Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция

На седмия път варненският кмет получи свобода, стига да внесе парите

27 Ноем. 2025Обновена
Благомир Коцев се появи с брада във варненския съд.
БГНЕС
Благомир Коцев се появи с брада във варненския съд.

Варненският окръжен съд пусна кмета на Варна Благомир Коцев срещу 200 000 лева парична гаранция. Решението беше взето след няколкочасово съдебно заседание днес. "Гаранцията следва да бъде внесена в 7-дневен срок, като след това Благомир Коцев би могъл да излезе на свобода", се казва в официалното съобщение на съда. В същия срок определението може да бъде обжалвано. Размерът на сумата съдът обясни с "имотното състояние на подсъдимия, със стойностния размер на обвинението и би го мотивирал да има добросъвестно процесуално поведение".

Благомир Коцев е от доста богата фамилия, баща му Рубин е един от емблематичните местни бизнесмени на прехода. Притежават комплекс "Хоризонт" в Морската градина, фирми от морския бранш и т.н. Преди да стане кмет, бе поел бизнес делата на семейството. Въпреки това депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков обяви дарителска сметка за събиране на парите: 

Паралелно стартираха и други дарителски кампании. Тази на актьора Филип Буков е единствената, споделена в официалния профил на кмета в социалните мрежи. Но има и информации, че семейството на Коцев ще внесе парите веднага.

В ПП-ДБ има недоволство, че известни престъпници или просто богати хора досега са пускани на свобода с по-малки гаранции. "Васил Божков (ощетил бюджета с над половин милиард) - 150 000 лв.", посочи във "Фейсбук" Лена Бориславова.

Днес мярката за неотклонение на Коцев бе гледана за седми път - във Варна, след като делото бе преместено от София. Предния ден друг задържан политик от ПП - бившият зам.-кмет на София  Никола Барбутов, бе пуснат под домашен арест, което предварително създаваше очаквания за благосклонност и към Коцев.

На заседанието днес освен старата теза, че трябва да бъде пуснат, защото няма да се укрие и разследването е приключило, адвокатите добавиха още един довод: на 10 декември Камелия, жената до Коцев, трябва да постъпи за лечение в клиника в Берлин. Съответно поискаха мярка "подписка", за да може той да се грижи за двете им деца. Столичните прокурори пък твърдяха, че са събрани данни за "престъпна упоритост", злоупотреба с власт, принуда и отправяне на заплахи.

В крайна сметка тричленният състав, воден от съдия Светла Даскалова, отчете, че  всички състави досега са били единодушни в констатациите за наличието на обосновано предположение за авторството на престъплението. А и за опасност от извършване на ново, ако кметът получи по-лека мярка. Съдът също смята, че не е отпаднал вариантът Коцев да е съпричастен. Но му даде свобода с два основни мотива: приключилото разследване, тоест той вече не може да влияе на събирането на доказателства; дългият арест - „макар да е по-малък от максимално предвидения в НПК, той е достатъчен, за да се направи извод, че престоят в ареста е намалил интензитета на опасността от извършване на престъпление", се посочва в съдебното определение. Под внимание е взето, че не е осъждан, няма да се укрие, трябва да се грижи за децата си.

 

СТРАСТИ

Коцев бе посрещнат на влизане в съда с възгласи "Благо" от симпатизанти. Същото бе и из коридорите на сградата. Стотина души чакаха отвън и се радваха след оповестяване на развръзката: 

 

НЕДОВОЛСТВО

Междувременно бившата общинарка Биляна Якова, която е свидетел срещу Коцев и вносител на сигнали в Общинската избирателна комисия (ОИК), обяви във "Фейсбук", че е обжалвала в ЦИК последното решение на ОИК. То бе взето в неделя, когато сред протест на ПП-ДБ и след призив на Бойко Борисов към членовете на комисията от квотата на ГЕРБ правомощията на кмета не бяха прекратени. Юридически казусът в ОИК се върти около отпуските на Коцев. Решено бе от община Варна да се изискат още документи. "Отсъствал е над 61 дни от работа. Ползвал е незаконосъобразни отпуски, включително "саморазрешени" от ареста. Издал е заповеди от място на задържане, което е юридически абсурд", смята Якова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Варна, мярка за неотклонение

Още новини по темата

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев
22 Ноем. 2025

Щабът на Коцев му предрече свобода и отстраняване
21 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

Зелената зона във Варна прогони много коли
20 Ноем. 2025

ВКС скоростно изпрати делото на Коцев във Варна
19 Ноем. 2025

ПП свика протести заради вкарването на варненския кмет в карцер

18 Ноем. 2025

Варна стъписа с непрофесионален конкурс за култура по ПВУ
15 Ноем. 2025

Кметът на Варна и още четирима са дадени на съд за 12 престъпления
13 Ноем. 2025

България се сдоби с първи действащ от ареста кмет
12 Ноем. 2025

Кораб счупи митичната варненска фекална тръба
10 Ноем. 2025

Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста
07 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д