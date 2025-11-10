Кораб счупи митичната варненска фекална тръба

Митичният варненски тръбопровод по дъното на канала море - езеро аварира отново. Както и при голямото произшествие в мандатите на Иван Портних, предизвикало политически скандали и съдебни дела, така и сега причината е кораб. Има изтичане на съдържание (тръбата отвежда мръсните води на квартал "Аспарухово" към пречиствателната станция в село Тополи). По точно казано - аварията е върху прокарания временен тръбопровод, тъй като "стандартният" 6 години по-късно не е построен. Версията засега е непряко въздействие: "Разместена е връзка между два участъка, което е довело до освобождаване на напора и изтичане в езерото. Вероятната причина е турболенцията в придънната зона, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене в неделя следобед", заяви зам.-кметът Пламен Китипов, цитиран от общинския пресцентър.

В неделя към 15:00 часа операторът на помпената станция в „Аспарухово“ е съобщил за спад в налягането, а към 17:00 часа за отсъствие на налягане в тръбопровода. Днес сутринта дружеството „Хидроремонт ИГ“, което строи тръбата и направи временна, е пратило кораб. Работи се по отстраняването.

"Предприети са всички стъпки в съответствие с одобрения авариен план, част от договора за изпълнение на този обект. Подготвена е кореспонденцията със заинтересованите институции, както и оповестяване към гражданите за рисковете от взаимодействие със замърсени води във Варненското езеро. Публичната информация ще бъде актуализирана в съответствие с напредъка на дейностите по възстановяване на напорния тръбопровод", се казва още в съобщението на общината.

Временната тръба аварира често по различни причини. Строежът на старата е с държавни пари, но постоянно има бавене в плащанията. Затова и не е довършена.

"Изпълнителят кредитира строителството и има неразплатени дейности, изпълнени и отчетени през 2024 година, за които са издадени фактури и платен ДДС. С финансиращия орган МРРБ са водени множество разговори, срещи и кореспонденция, с които се обръща внимание на значимостта на обекта, за рисковете от щети по околната среда, здравето на хората и качеството на обитаване на крайбрежната територия. Още през май тази година изпълнителят уведоми общината за невъзможност да продължи договорените дейности без текущо финансиране. Независимо от това „Хидроремонт ИГ“ поддържа готовност за работа, реагира своевременно и отговорно в няколкото аварийни ситуации. Ако не бъде осигурен своевременно финансов ресурс от страна на МРРБ, може да се достигне до реално прекратяване на договорните отношения между община Варна и дружеството, като бъде предявен съдебен иск", добавя общината.