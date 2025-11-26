Медия без
Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Бившият зам.столичен кмет лежеше до преди дни в килия с варненския кмет Благомир Коцев

Днес, 17:35
Никола Барбутов
БГНЕС
Никола Барбутов

Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи домашен арест с носене на електронна гривна. Досега той беше задържан под стража. Според съда няма никакви реални причини, които да обуславят задържането му в килия. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. 

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Наскоро прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район “Люлин“.

Доскоро Барбутов лежеше в една килия с варненския кмет Благомир Коцев, но делото на последния бе преместено във Варна и той беше отведен в арест в морската столица. В четвъртък предстои да се гледа и мярката на Коцев във Варна.

Преди месец друг съдебен състав на Софийски градски съд промени мярката за неотклонение на Барбутов и му наложи домашен арест, но след това апелативният съд отмени определението на първата инстанция. Преди това няколко съдебни състава отказваха да променят мярката на Никола Барбутов в по-лека.

Адвокат Ина Лулчева поиска изменения на мярката в по-лека, като отбеляза, цитирана от БТА, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста. Няма налице нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение, каза защитникът. Тя отбеляза, че мярката за неотклонение не трябва да бъде нито наказание, нито превенция. Лулчева допълни, че Барбутов е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено негово поведение, което да е насочено към затрудняване на процеса. Според Ина Лулчева няма данни, според които има опасност Никола Барбутов да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. 

Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си, каза пред съда Никола Барбутов.

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура заяви, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен. Той припомни, че в съда е внесен наскоро обвинителен акт. Прокурор Дойчо Дарев допълни, че продължава да има опасност от извършване на престъпление от страна на подсъдимия.

