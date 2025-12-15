Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шеф на ключов съд иска сам да реди съдии

Напрежението възниква заради Търговското отделение на Софийския градски съд

Днес, 06:19
Колкото повече кариерата на съдиите зависи от председателя, толкова по-уязвими за влияние от него.
Архив СЕГА
Колкото повече кариерата на съдиите зависи от председателя, толкова по-уязвими за влияние от него.

Председателят на Софийския градски съд Руси Алексиев иска сам да може да реди магистратите в различните отделения на съда, въпреки законовия регламент, че Общото събрание е органът, който отговоря за това. Това разказаха пред "Сега" няколко магистрати от ключовия съд, който гледа делата срещу хора с имунитет, решава търговски спорове с огромен интерес, води регистъра на политическите партии и т.н.

Казусът е породен от нуждата от преместване на един съдия от Гражданското в Търговското отделение на съда. И двете са много важни, решават дела с огромен материален интерес. Понеже в многолюдния градски съд е трудно да бъде свикано Общо събрание, от години там се следва практиката съдиите от отделенията да имат думата кой да бъде преместен при тях. За Търговско има критерии - колко бързо магистратът си пише делата, дали актовете му се отменят от горната инстанция, какъв е стажът му в системата.

При последното местене обаче Руси Алексиев е наложил това да стане с жребий, като обяснил, че това е най-демократично и така била изтеглена съдийка, която ако се следват обективните критерии, нямало да бъде предпочетена от търговските магистрати.

За сряда е насрочено второ Общо събрание на съда за по-малко от месец, на което Алексиев очаква отговори дали председателят, т.е. той, или Общото събрание на съда може да мести съди от едно отделение в друго. Това е тема, по която законът е пределно ясен - Общото събрание определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя и разпределя съдиите по отделения по предложение на председателя. Има и трайна практика на Върховния административен съд, на Висшия съдебен съвет както и на Инспектората към него, че преместването на съдиите от едно отделение в друго е правомощие на Общото събрание.

Междувременно във Висшия съдебен съвет е задействано да бъде подготвено предложение за промени в Закона за съдебната власт, "касаещи разпределението на съдиите по отделения". Много магистрати свързват това точно с напрежението в Софийския градски съд. Те се опасяват, че ако председателят самоволно мести съдии по отделения, това не само ще накърни и без това крехкото съдийско самоуправление, но и ще отвори вратата неудобните магистрати да бъдат наказвани чрез преместване по отделенията.

"Сега" потърси коментар от Алексиев по темата, но до момента на публикуването такъв няма.

Руси Алексиев оглави ключовия градски съд в началото на годината. Първоначално за поста за втори мандат се бореше и Алексей Трифонов, но в крайна сметка той се отказа и Алексиев остана единствен кандидат.

През октомври м.г. Алексиев нашумя със становището си, с което обясни, че е оправдано подслушването на депутати, без да бъде свалян имунитетът им, когато това се прави за събиране на оперативна информация. Именно Алексиев беше подписал разрешението за прилагане на специални разузнавателни средства срещу депутата от ДПС на Ахмед Доган Джейхан Ибрямов. Руси Алексиев, има 14-годишен прокурорски стаж, преди през 2015 г. да стане съдия в Софийския градски съд.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Руси Алексиев, Софийски градски съд

Още новини по темата

Европрокуратурата правилно е разследвала Иван Портних
12 Дек. 2025

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест
26 Ноем. 2025

ВКС скоростно изпрати делото на Коцев във Варна
19 Ноем. 2025

Руси Алексиев оглави ключовия Софийски градски съд
21 Яну. 2025

Надпреварата за шеф на ключовия градски съд остава с един кандидат
10 Яну. 2025

Съдебен шеф оправда безразборното подслушване на депутати
14 Окт. 2024

ДПС-Доган внесе в съда искане за заличаване на Пеевски от партията
25 Септ. 2024

Варна няма да обжалва решението за акциите на Пловдивския панаир
25 Юли 2024

ПП-ДБ се похвалиха с успеха с акциите на Пловдивския панаир
24 Юли 2024

Двама влязоха в битката за шеф на важния Софийски градски съд
19 Дек. 2023

Съдът намали в пъти гаранциите на прокуратурата по случая "Нексо"
25 Яну. 2023

Прокуратурата се скри от депутатите за скандала с "Нексо"
24 Яну. 2023

Заподозрените за атентата в Истанбул остават в ареста
19 Ноем. 2022

Съдът отряза КПКОНПИ за къща на Цветан Василев в Швейцария
11 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ