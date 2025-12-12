Европрокуратурата правилно е разследвала Иван Портних

FB/Иван Портних В последните месеци Иван Портних се е посветил на работа със структурите на ГЕРБ - Варна. На кадъра: редом до двама депутати - европейския Емил Радев и българския Кристиан Ганчев.

Европейската прокуратура не е нарушила границите на компетентността си при разследването срещу бившия кмет на Варна Иван Портних (ГЕРБ) за пристанището в местността Карантината. Делото правилно се води в Софийския градски съд (СГС). С такова определение излезе Върховният касационен съд (ВКС), съобщи специализираният сайт "Лекс".

Съмнения в компетенциите на европрокуратурата, съответно искане делото да бъде преместено във Варна, бяха предявени от Петър Славчев от СГС. Според съдия Славчев престъпленията, за които са обвинени Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев (ГЕРБ) и двама служители на "Морска администрация" са извършени през септември 2017 г., а Европейската прокуратура е създадена месец-два по-късно. В регламента по създаването пише, че тя „упражнява правомощията си по отношение на всяко престъпление от своята компетентност, извършено след датата на влизане в сила на настоящия регламент“. Освен това подсъдимите и повечето свидетели са от Варна, което предполага делото да бъде гледано там.

Върховните съдии Румен Петров (председател на състава), Спас Иванчев (докладчик) и Деница Вълкова обаче не споделят основанията на колегата си. Те подчертават, че обвиненията срещу Портних и Пасев са за престъпление, свързано с представяне на неверни сведения, за да бъдат получени пари от европейски фондове; също и за случаи специално при Портних, когато парите вече бъдат получени. Средствата са получени чак през 2019 г., затова според ВКС, европрокуратурата е компетентна да работи по делото. По отношение на факта, че подсъдимите и свидетелите са от Варна е счетено, че промяната на подсъдността е само правна възможност. Не е задължително такова произнасяне.

„Предвид наличието на значим обществен интерес от деяние, което засяга дейността и на централни държавни органи, какъвто е Министерството на земеделието, храните и горите, съставът на ВКС прие, че не се налага промяна на подсъдността, а делото следва да се разгледа от СГС“, обобщават върховните съдии.