Софийският съд иска да прати във Варна делото срещу Портних

Финалната дума къде да се гледа процесът ще има върховният съд

Днес, 14:37
Снимката на пристанището, с която евпропрокуратурата илюстрира новината за обвинителния акт срещу Портних.
Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд делото срещу бившия кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних, образувано по обвинителния акт на българския офис на Европейската прокуратура. Това съобщиха от съда.

В разпореждането си, което е окончателно, съдията-докладчик обяснява, че повдигнатите обвинения са за деяния преди 20 ноември 2017 г., когато влиза в сила еврорегламентът, очертаващ началото на времето на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Портних заедно с бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация" бяха дадени на съд за измама, свързана с "реконструкция" на несъществуващо рибарско пристанище.

Повдигнатите обвинения на Портних и Пасев са за деяния, извършени на 29 септември 2017 г., а повдигнатите обвинения за останалите двама подсъдими са за периода 9 - 10 септември 2016 г. Резултатите от деянията по обвиненията на Портних и Пасев са настъпили и след 20 ноември 2017 г. - в периода от 18 юли 2019 г. до 16 декември 2020 г., но всяко едно от престъпленията следва да се счита за извършено към момента на осъществяване на деянията, а именно към 29 септември 2017 г., съответно да се прилага законът, действал по това време, пише съдия Петър Славчев.

Според него Европейската прокуратура е излязла извън границите на своята времева компетентност при разследването на престъпленията, за които са повдигнати обвиненията и затова делото не специално подсъдно на Софийския градски съд, а трябва да се внесе по общите правила. За обвиненията на Портних и Пасев това наистина е Софийският градски съд, но за останалите двама подсъдими - Окръжният съд във Варна. Така, "с цел рационалното използване на средствата и времето на процесуалните участници, а именно това, че местоживеенето на преобладаващата част от свидетелите (17 на брой), а и на всички четирима подсъдими, е на територията на различен от съдебния район на Софийският градски съд", делото следва да се гледа във Варна, аргументира се магистратът. И иска върховният съд да пренасочи процеса там.

Повече за делото си припомнете тук.

Иван Портних

