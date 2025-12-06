19-годишен е с отнета книжка заради 300 км/ч по Околовръстното в София

Столичната дирекция на полицията установи самоличността на младежа, който шофира по столичния Околовръстен път със скорост от 300-301 км/ч, а след това видеозапис от безразсъдното му каране бе разпространен в социалната мрежа от Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край Плевен, съобщи дир. бг.

Водачът е 19-годишният Алекс М. от доспатското село Змеица. Младежът от скоро живеел в София, а справка в Търговския регистър показва, че е собственик на фирма за електронна търговия. Той управлява онлайн магазин за разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии.

От кадрите се вижда как лекият автомобил буквално лети, а един от младежите в колата държи телефон, с който засича скоростта.

"Е.ати G-Force, какво става бе, брат!", чуват се и възклицанията на шофьора и пътниците сред викове и смях. В същото време се появява и надпис "Аматьори".

Клипът приключва с думите: "300, 300, стига, стига, стига!".

От Столичната дирекция на полицията уточняват пред Нова телевизия, че младежът е бил призован, но е заявил, че в момента се намира извън пределите на страната и ще се прибере в България в средата на януари 2026 г.

Шофьорът има предишни нарушения, които от СДВР определят като леки. За тях са му издадени общо 6 фиша. Няма издадени актове. Санкцията му ще бъде 3000 лева и 12 месеца без шофьорска книжка. Това е максималното наказание, предвидено от закона за дрифт, тъй като скоростта от 300 км/ч във видеото не може да бъде доказана.

19-годишният Алекс М. редовно публикувал свои изпълнения зад волана на лекия си автомобил "Мерцедес" в социалните мрежи.