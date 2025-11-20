АПИ отваря вратички за мегаскъпи оферти при ремонта на околовръстното в София

Планираната реконструкцията на 8 км от Софийския околовръстен път ще бъде безпрецедентен проект не само заради очакваните огромни разходи от порядъка на 2 млрд. лв. Дейностите ще се възлагат без готови проекти по силно критикуваната процедура "на инженеринг", при която изпълнителят едновременно проектира и строи. Тази процедура пести време, но създава голям риск изпълнителят да не заложи най-добрите решения и да проектира в свой интерес.

Това стана ясно от публикувана от Агенция пътна инфарструктура позиция за предвидената в закона за държавния бюджет реконструкция на огромна стойност. Както "Сега" писа, за обекта през 2026-а година е предвидена скромна сума, но с разходите за 2027 и 2028 година стойността на дейностите надхвърля 2 млрд. лв. Сега се разбира, че тези 2 млрд. лв. ще бъдат разпределяни по редовно критикувана от гилдията на архитектите процедура. Рискът при възлагането на инженеринг е строителят да изготви проекти, които натоварват сметките и са в негова угода, без да отчитат максимално обществения интерес.

От АПИ обясняват високата цена със сложността на проекта.

"Доизграждането на близо 8-километровия участък от Софийски околовръстен път, който предстои да се реализира в следващите години, ще бъде един от най-сложните инфраструктурни проекти не само за София, но и за цялата стана. Отсечката, която ще трябва да се изгради от ул. „Ралевица“ в столицата до връзката с АМ „Струма“, ще преминава през гъсто населена територия, тесен път и за реализирането на проекта ще са необходими сложни инженерни решения. Идейният проект, който е изготвен по споразумение от Столична община, предвижда изграждането на тунел и естакада в участъка от кв. „Бъкстон“ до кв. „Овча купел“. Трасето ще пресича няколко реки и изисква сложно преминаване по язовирна стена. То ще преминава и над няколко булеварда, към които трябва да бъдат изградени необходимите пътни връзки, съобразно нарастващия трафик", изтъкват от пътната агенция. Оттам добавят, че именно сложните съоръжения водят до високите очаквани разходи. "Концепцията за тунел, който ще започва непосредствено след бул. „Бъкстон“, предвижда изграждането на съоръжение с две тръби всяка с дължина от по 700 м, като всяка от тях ще е с по две ленти за движение. Естакадата, която е включена в идейния проект, е с дължина 1,5 км, с две платна, като всяко ще е с по три ленти за движение в посока. Освен големите съоръжения, проектът за завършване на околовръстния път предвижда изграждането на още четири по-малки съоръжения, както и на необходимата пътна инфраструктура, която ще трябва да осигурява достъпа до бъдещата Национална детска болница", пише в позицията на АПИ. Изтъква се, че реконструкцията е ключова за осигуряването на достъп до болницата.

Оттам се изтъква, че заложените разходи са само очаквания и каква ще бъде прогнозната стойност ще стане ясно при подготвянето на обществената поръчка. При нея ще се търси икономически най-обоснованото предложение, пише АПИ. "С цел да се избегне забавяне в изпълнението на строителството и навлизане в допълнителни процедури, удължаващи времето за реализация на обекта, АПИ възнамерява да възложи инженерингова процедура - проектиране и строителство. Предвижда се обществената поръчка за избор на изпълнител да стартира през 2026 г., като заложените средства за следващата година са само за проектиране и в размер на 17 млн. лв. Прогнозният срок за започване изграждането на трасето между кв. „Овча Купел“ до АМ „Струма“ е през 2027 г.", се казва още в съобщението, в което се съдържа и призив темата да не се политизира.

Още отсега е ясно, че това надали ще се случи - проектът отстъпва като размер на разходите само на покупка на изтребители за армията в приложения към бюджета списък с приоритетни национални инвестиции.