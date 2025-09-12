Съдът отказа да пусне от ареста бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов

БГНЕС Определението на Софийския градски съд за Никола Барбутов (вторият от ляво надясно) и Петър Рафаилов не е окончателно и може да се оспори пред Софийския апелативен съ.

Бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов остават в ареста. Това определи Софийският градски съд, който днес разгледа исканията на защитата им за нова мярка за неотклонение.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани в края на юни в акция на Комисията за противодействие на корупцията, след като кметовете на районите „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично нередности в Столичната община, за които обвиниха "Продължаваме промяната" и зам.-кмета Барбутов.

Събраните доказателства не разколебават обвинението, даже има нови, прие съдът. Според магистратите са налице всички основания за продължаване на най-тежката мярка.

Преди месец съдът отмени паричната гаранция от 10 000 лв. на Соня Клисурска, която е сред обвинените заедно с Барбутов, а на друга обвиняема - Росица Йорданова-Пандова мярката беше променена от 5000 лв. гаранция в подписка.

Преди това се разбра, че Клисурска е описала в жалбата си до съда срещу наложената ѝ гаранция, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. Барбутов, както и Рафаилов са задържани под стража, като в началото на юли и втората инстанция потвърди тази най-тежка мярка за неотклонение.

Клисурска, която е работила в район "Младост", е обвинена за участник в престъпната група заедно с Барбутов и Рафаилов. Според прокуратурата от началото на февруари до 24 юни т.г. те участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

"Тъй като отказах да бъда разпитана като (лъже)свидетел, т.е. да установявам по настояване на разследващите неверни факти (като например, че категорично познавам другите две лица, посочени в постановлението), в сградата на 7 РУ при СДВР ми беше връчено постановление за привличане на обвиняем", пише тя в жалбата си, научи "Сега". Клисурска пледира още, че размерът на гаранцията е определен произволно и необосновано, без да се отчита семейното и имотното ѝ състояние.

"От "беседите" с разследващите установих, че се нуждаят от "свидетел" и тъй като категорично им отказах, ме използваха като трето лице, ей така, "за пълнеж", за да формулират обвинението за престъпна група, независимо, че участниците в твърдяното "структурирано трайно сдружение" не се познават", сочи още тя, имайки предвид, че за обвинение за престъпна група трябват поне трима.

Очаквайте подробности.