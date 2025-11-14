Прокуратурата скоростно внесе и делото срещу бившия зам.-кмет Барбутов

Само ден след като предаде на съд кмета на Варна Благомир Коцев, днес Софийската градска прокуратура внесе и обвинителния акт срещу бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. С него на съд се изправят и още трима души - Петър Рафаилов, Росица Йорданова-Пандова и Соня Клисурска. Четиримата ще отговарят за общо 8 престъпления, обяснява прокуратурата в съобщението си.

Обвинението твърди, че Барбутов, Рафаилов и Клисурска от февруари 2025 г. до 24 юни тази година са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп - че на 17 юни в София, обещал на Георги Тодоров, кмет на район "Люлин" 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от района, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Бившият зам.-кмет и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от февруари до 17 юни тази година в София, с две деяния. Барбутов има обвинение като извършител, а Рафаилов - като помагач. Зам.-кметът превишил властта си при организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурим - районен кмет на "Младост" и Георги Тодоров, районен кмет на "Люлин", в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

Рафаилов присъствал на срещата му с Кукурин, както и се срещнал със заместник кметове на район "Люлин", представил се като един от "доверените" експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори, твърди прокуратурата. Така било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община, изрежда държавното обвинение.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп - за това, че на 5 юни предложил на Кукурин парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка за разширение на детска градина, за да определи посочена от Рафаилов фирма за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - като зам.-кмет на "Люлин" през месец февруари 2025 г. предложила 2500 лева на районния кмет Георги Тодоров за това, че на 25 ноември 2024 г. (тоест преди подкупа!) е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС.