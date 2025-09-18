Бившият столичен зам.-кмет Барбутов остава окончателно в ареста

БГНЕС Софийският апелативен съд гледа днес жалбите на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов срещу определението на градския съд, който миналата седмица отказа да ги пусне от ареста.

Бившият софийски зам.-кмет Никола Барбутов остава окончателно в ареста, реши Софийският апелативен съд тази вечер. Той е задържан от 24 юни. Той е обвинен заедно с още двама души за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Другият задържан - външният експерт Петър Рафаилов излиза срещу 10 000 лева гаранция.

По-рано днес приближената до ръководството на прокуратурата Асоциация на прокурорите в България излезе с безпрецедентна декларация в подкрепа на съдебния състав, който си направи отвод и отказа да гледа делото по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Този състав днес остави Барбутов в ареста.

"Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото "Коцев" в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав", се казва в позицията, според която границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината.

Прокурорите казват още, че правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения. А политиците подкопавали доверието в съдебната власт. "Натискът и заплахите към магистрати не са "мнение" - те са посегателство срещу конституционния ред", пишат още прокурорите, без да уточняват кой и с какво е заплашвал магистрати. Прокурорите никога не са се възмущавали и когато лидерът на ДПС и санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е заплашвал, че дава този или онзи съдия или прокурор на инспектората към ВСС, недоволен от актовете му.

"Изразяваме солидарност със съдиите, които предприеха самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса. Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск", завършват прокурорите. В декларацията им няма и дума обяснение около странното съвпадение, че наблюдаващата прокурорка по делото за корупция срещу Коцев е командирована в София в навечерието на ареста му преди 2 месеца.

Вчера апелативните съдии, които бяха определени да се произнесат по делото за ареста на Коцев като втора инстанция, след като градския съд отказа да го пусне, си направиха отвод. Александър Желязков (докладчик), Атанаска Китипова и Десислав Любомиров обаче не се отведоха от делото за мярката на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. "Правосъдие за всеки" следеше процеса и пускаше в Х реплики от съдебната зала.

Тук може да следите заседанието по обжалване на мярката на зам. кмета Барбутов. — Правосъдие за всеки (@PravosadieZV) 18 септември 2025 г.

За Коцев се очаква САС да заседава в друг състав идната седмица.

В определението си съдиите са записали, че по делото "се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия". Според съдиите се тиражират "манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер", за да се избегне задържането на обвиняемите. Съдиите негодуват и срещу медийните изяви на адвокатите, които правели внушения, че делото е политическо, а твърденията им целели да сплашат съдиите.

Съдебният състав подчертава, че дежурствата в съда са били разпределени преди месеци, дори преди ареста на Коцев.

Съдиите сочат, че са независими и почтени, но си правят отвод, "за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост". "Недопустимо е правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава законът, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитетът на съда", казва съдът.