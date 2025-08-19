Съдът шамароса прокуратурата по делото "Барбутов"

БГНЕС 24 юни т.г. Зам.-кметът Никола Барбутов излиза от сградата на столичната община, докато тече акцията на антикорупционната комисия (КПК). По-късно Барбутов беше задържан и до момента е в ареста.

Софийският градски съд е отменил паричната гаранция от 10 000 лв. на Соня Клисурска, която е сред обвинените заедно с бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. Това установи проверка на "Сега". След запитване от съда потвърдиха, че мярката на Клисурска е отменена, а на друга обвиняема - Росица Росица Йорданова-Пандова е изменена от 5000 лв. гаранция в подписка. Определението на магистратите не беше предоставено по искането на "Сега", тъй като ставало дума за висящо разследване и в него се обсъждали доказателства.

Отмяната на мярката на Клисурска обаче би било възможно само ако съдът приема, че няма обосновано предположение, че тя е извършила престъплението, за което е обвинена. За да бъде променена мярката на Йорданова в подписка, хипотетично би трябвало съдът да е приел, че обоснованото предположение е разклатено, коментираха юристи пред "Сега". Това на практика означава, че съдът, макар и на този много ранен етап от разследването, поставя под съмнение цялата конструкция на прокуратурата и делото за организирана престъпна група. По закон за такава група трябват поне трима членове.

Преди месец и половина се разбра, че Клисурска е описала в жалбата си до съда срещу наложената ѝ гаранция, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. Барбутов, както и Рафаилов са задържани под стража, като в началото на юли и втората инстанция потвърди тази най-тежка мярка за неотклонение.

Клисурска, която е работила в район "Младост", е обвинена за участник в престъпната група заедно с Барбутов и Рафаилов. Според прокуратурата от началото на февруари до 24 юни т.г. те участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

"Тъй като отказах да бъда разпитана като (лъже)свидетел, т.е. да установявам по настояване на разследващите неверни факти (като например, че категорично познавам другите две лица, посочени в постановлението), в сградата на 7 РУ при СДВР ми беше връчено постановление за привличане на обвиняем", пише тя в жалбата си, научи "Сега". Клисурска пледира още, че размерът на гаранцията е определен произволно и необосновано, без да се отчита семейното и имотното ѝ състояние.

"От "беседите" с разследващите установих, че се нуждаят от "свидетел" и тъй като категорично им отказах, ме използваха като трето лице, ей така, "за пълнеж", за да формулират обвинението за престъпна група, независимо, че участниците в твърдяното "структурирано трайно сдружение" не се познават", сочи още тя, имайки предвид, че за обвинение за престъпна група трябват поне трима.

По информация на "Сега" в определението за отмяната на гаранцията ѝ не се коментират твърденията ѝ за оказан натиск.