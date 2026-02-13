Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът замени домашния арест на бившия зам.-кмет Барбутов с 5000 евро гаранция

Делото не тръгна заради процедурен проблем

13 Февр. 2026
Никола Барбутов
БГНЕС
Никола Барбутов

Софийският градски съд измени мярката на заместник-кмета на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро.

Бившият зам.-кмет на Столична община Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи.

В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми.

Малко по-рано Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова заради неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска. Делото бе отложено и насрочено за 25 март.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Барбутов

Още новини по темата

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
15 Яну. 2026

Прокуратурата се отказа да връща Коцев и Барбутов зад решетките
05 Дек. 2025

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест
26 Ноем. 2025

Прокуратурата скоростно внесе и делото срещу бившия зам.-кмет Барбутов
14 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

Втората инстанция върна в ареста бившия зам.-кмет Барбутов
23 Окт. 2025

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов е пуснат под домашен арест
16 Окт. 2025

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов остава окончателно в ареста
18 Септ. 2025

Съдът отказа да пусне от ареста бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов
12 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Съдът шамароса прокуратурата по делото "Барбутов"
20 Авг. 2025

Соня Клисурска: Не свидетелствах срещу Барбутов и получих обвинение
04 Юли 2025

5 неудобни въпроса за корупционния скандал в "Продължаваме промяната"
04 Юли 2025

Втори съд остави Никола Барбутов в ареста
03 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?