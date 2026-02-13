Съдът замени домашния арест на бившия зам.-кмет Барбутов с 5000 евро гаранция

Софийският градски съд измени мярката на заместник-кмета на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро.

Бившият зам.-кмет на Столична община Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи.

В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми.

Малко по-рано Софийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова заради неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска. Делото бе отложено и насрочено за 25 март.