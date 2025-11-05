Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет

"Преписката е прекратена." Това е отбелязано в електронното деловодство на прокуратурата срещу номера на жалбата за натиск по делата на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, видя "Сега". Жалбата беше подадена от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов и Лена Бориславова от ПП.

Прекратяването се е случило на 23 октомври, само два дни след подаването на сигнала, в който се твърди, че служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са притискали свидетели по двете знакови дела.

По информация на "Сега" преписката по сигнала на Бориславова и Божанов е прекратена, тъй като междувременно и Софийската градска прокуратура се е самосезирала. "Уловката", ако това е вярно, е, че прекратявайки преписката по жалбата на ПП-ДБ, прокуратурата си гарантира, че те няма да имат достъп до постановленията ѝ по случая и така всичко ще потъне в информационно затъмнение и обществото няма да разбере какво и как са свършили разследващите. Интересно е кога точно се е самосезирала прокуратурата, при положение, че от месеци са известни твърденията да натиск по двете знакови дела. Любопитно е и че прокуратурата не се похвали, че се е захванала с подобна проверка. "Сега" изпрати до прокуратурата въпроси по темата още в първите дни на октомври, но както обичайно се случва, всички питания остават без отговор.

В сигнала на ПП-ДБ се припомняха соченото от ключови свидетели - Соня Клисурска (по делото на Барбутов) и Диан Иванов (по делото "Коцев"), че служители на КПК са ги притискали да лъжесвидетелстват. Тези твърдения са налични по делата срещу представителите на ПП-ДБ, но разследващите институции отказват да ги забележат, отбелязват от коалицията.

Те припомнят жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, в която тя казва, че е била притискана да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. "От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва "свидетел". Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице - ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават", заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си по делото срещу Благомир Коцев, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: "Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва".

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел, или ще бъде привлечен като обвиняем.

"КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията", коментира Божанов през октомври. Бориславова допълни тогава, че ако по тези дела има данни за безспорно извършено престъпление, "то това е престъплението, извършено от служителите на Комисията за противодействие на корупцията и от Антон Славчев - които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политическите интереси на своите господари".