Втората инстанция върна в ареста бившия зам.-кмет Барбутов

Софийският апелативен съд отмени определението на градския съд, който пусна под домашен арест бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление, приеха апелативните магистрати, предаде БНТ. Техният акт е окончателен.

Апелативните съдии Вера Цветкова, Анелия Игнатова и Илиана Стоилова приеха още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от нови доказателства. А предвид новите данни, представени от прокуратурата, той може да препятства работата по разследването, ако бъде с по-лека мярка от "задържане под стража", въпреки че вече не е зам.-кмет, определи съдът.

По-рано Инициатива "Правосъдие за всеки" предаде от съдебната зала, че прокуратурата е представила четири тома нови доказателства, събрани чрез СРС и извадки от телефони на Барбутов. В пледоарията си държавното обвинение настоя, че има обосновано предположение, че Барбутов е участвал в организирана престъпна група за манипулация на обществени поръчки, която той е сформирал и контролирал. Показания за това дават Георги Тодоров, кмет на столичния район "Люлин", и Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост", както и свързани с тях лица. Имало данни и доказателства за престъпен сговор за придобиване на облаги, макар и да не е настъпил престъпният резултат, настоява прокуратурата.

Прокуратурата настоява за удължаване на задържането, но не извършва определени процесуално-следствени действия, посочи пък адвокат Даниела Доковска. "Прокурорът по делото днес твърди, че някои от тези действия не се извършвали по "тактически съображения", което е абсурдно, когато има човек в ареста", каза още тя. И припомни, че съдът промени мярката за неотклонение на обвинената с Барбутов Соня Клисурска с мотив, че няма доказателства за нейното участие в престъпна група, като става дума и за оказан натиск върху нея от служители на Комисията за противодействие на корупцията, което е престъпление срещу правосъдието.

