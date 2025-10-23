Медия без
Втората инстанция върна в ареста бившия зам.-кмет Барбутов

Няма правова държава, няма еднакво прилагане на закона, коментира адвокат Ина Лулчева

23 Окт. 2025Обновена
Никола Барбутов на 24 юни, малко преди да бъде задържан.
Софийският апелативен съд отмени определението на градския съд, който пусна под домашен арест бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление, приеха апелативните магистрати, предаде БНТ. Техният акт е окончателен.

Апелативните съдии Вера Цветкова, Анелия Игнатова и Илиана Стоилова приеха още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от нови доказателства. А предвид новите данни, представени от прокуратурата, той може да препятства работата по разследването, ако бъде с по-лека мярка от "задържане под стража", въпреки че вече не е зам.-кмет, определи съдът.

По-рано Инициатива "Правосъдие за всеки" предаде от съдебната зала, че прокуратурата е представила четири тома нови доказателства, събрани чрез СРС и извадки от телефони на Барбутов. В пледоарията си държавното обвинение настоя, че има обосновано предположение, че Барбутов е участвал в организирана престъпна група за манипулация на обществени поръчки, която той е сформирал и контролирал. Показания за това дават Георги Тодоров, кмет на столичния район "Люлин", и Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост", както и свързани с тях лица. Имало данни и доказателства за престъпен сговор за придобиване на облаги, макар и да не е настъпил престъпният резултат, настоява прокуратурата.

Прокуратурата настоява за удължаване на задържането, но не извършва определени процесуално-следствени действия, посочи пък адвокат Даниела Доковска. "Прокурорът по делото днес твърди, че някои от тези действия не се извършвали по "тактически съображения", което е абсурдно, когато има човек в ареста", каза още тя. И припомни, че съдът промени мярката за неотклонение на обвинената с Барбутов Соня Клисурска с мотив, че няма доказателства за нейното участие в престъпна група, като става дума и за оказан натиск върху нея от служители на Комисията за противодействие на корупцията, което е престъпление срещу правосъдието.

Адвокат Ина Лулчева, която е адвокат и на Благомир Коцев, и на Никола Барбутов, коментира във Фейсбук: 

Никола Барбутов

