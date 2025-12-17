Медия без
Съдиите от СГС надделяха - шефът им няма да ги мести сам

Прехвърлянето между отделенията на ключовия съд ще става с одобрение на общото му събрание

17 Дек. 2025
Илияна Димитрова

Магистратите от ключовия Софийски градски съд надделяха над председателя си Руси Алексиев по въпроса кой е компетентен да мести съдии между отделенията - шефът или Общото събрание на съда. Алексиев смяташе, че законът не е ясен, съдиите обаче са на друго мнение. На проведеното днес Общо събрание на съда те отказаха да тълкуват текста от Закона за съдебната власт, защото нямат такива правомощия. Те обаче го приложиха веднага в смисъл, че само Общото събрание може да мести съдии между отделенията.

Но в крайна сметка не събра мнозинство предложението работна група да изработи обективни критерии, които Общото събрание да следва, когато мести съдиите. Против това да има правила беше и самият Алексиев.

След като седмици преди Общото събрание назря напрежение между магистратите и Алексиев заради опасения на съдии, че той цели да овладее съда, който е уникално звено в системата, тъй като гледа делата срещу хора с имунитет, решава търговски спорове с огромен интерес, води регистъра на политическите партии и т.н.

Казусът беше породен от нуждата от преместване на един съдия от Гражданското в Търговското отделение на съда. И двете са много важни, решават дела с огромен материален интерес. Понеже в многолюдния градски съд е трудно да бъде свикано Общо събрание, от години там се следва практиката съдиите от отделенията да имат думата кой да бъде преместен при тях. За Търговско има критерии - колко бързо магистратът си пише делата, дали актовете му се отменят от горната инстанция, какъв е стажът му в системата.

При последното местене обаче Руси Алексиев е наложил това да стане с жребий, като обяснил, че това е най-демократично и така била изтеглена съдийка, която ако се следват обективните критерии, нямало да бъде предпочетена от търговските магистрати. Подозренията се усилиха от факта, че междувременно във Висшия съдебен съвет е задействано да бъде подготвено предложение за промени в Закона за съдебната власт, "касаещи разпределението на съдиите по отделения". 

Ден преди събранието, провокиран от публикациите, Алексиев разпространи позицията си по темата, в която твърди, че "категорично не отговарят на истината твърденията, че като председател на СГС искам еднолично да управлявам, да влияя и да отменя съдийското самоуправление". Той смята, че преценката за професионалните качества на съдиите следва да се извършва от висшестоящите съдии, а не от магистратите от същия съд, какъвто е закрепеният в Закона за съдебната власт принцип при атестирането и конкурсите.

Алексиев дори покани журналистите на Общото събрание, за да изслушат различните становища.

Руси Алексиев оглави Софийския градски съд в началото на годината. Първоначално за поста за втори мандат се бореше и Алексей Трифонов, но в крайна сметка той се отказа и Алексиев остана единствен кандидат.

През октомври м.г. Алексиев нашумя със становището си, с което обясни, че е оправдано подслушването на депутати, без да бъде свалян имунитетът им, когато това се прави за събиране на оперативна информация. Именно Алексиев беше подписал разрешението за прилагане на специални разузнавателни средства срещу депутата от ДПС на Ахмед Доган Джейхан Ибрямов. Алексиев има 14-годишен прокурорски стаж, преди през 2015 г. да стане съдия в Софийския градски съд.

