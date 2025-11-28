Медия без
Тол камери са засекли водач с рекордна средна скорост от 248 км/ч

Нарушителите на правилото за средна скорост са вече 50 000, а МВР обещава, че започва да ги наказва

Днес, 11:26
БГНЕС
Близо три месеца след влизане в сила на правилата за средна скорост още няма нито един наказан

Водач е бил засечен да кара автомобила си с рекордна средна скорост от 248 км/ч. Това е станало в  района Равадиново – Цалапица и се е случило в тъмната част на денонощието. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на Националното тол управление и МВР, който се проведе в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

"До момента сме сертифицирали 65 броя отсечки, които засичат средната скорост. Тенденцията е те да бъдат увеличени до 100 до края на 2026 г.. От 7-ми септември, когато влезе в сила законовата промяна, до момента сме засекли 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват", заяви началникът на отдел "Контрол и правоприлагане“ в Българското ТОЛ управление Божидар Чакъров.

Зам.-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР е приключило.

От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата, обясни той. Като допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.

Близнаков съобщи, че през изминалата седмица е проведена акция по контрола на товарни автомобили и автобуси. Проверени са 10 хиляди товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.

