В още 10 отсечки ще се мери средна скорост

10 нови участъка се включват в списъка с отсечки от републиканската пътна мрежа, които са сертифицирани да извършват контрол на средната скорост на движение. С това броят участъци, които мерят средна скорост, стават 38.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".