В още 10 отсечки ще се мери средна скорост

10 нови участъка се включват в списъка с отсечки от републиканската пътна мрежа, които са сертифицирани да извършват контрол на средната скорост на движение. С това броят участъци, които мерят средна скорост, стават 38.
Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Пълният списък от сертифицирани отсечки е публикуван на сайта на тол системата. Средната скоросдт се мери чрез ползването на двойка камери в началото и в края на участъка, които засичат точния час на преминаване, заснемат регистрационния номер на автомобила, изчисляват времето и пресмятат средната скорост. При нарушения се изпращат електронни фишове и известия по обичайните канали- SMS, имейл или в платформи като eGov и мобилни приложения, е разяснено на сайта.