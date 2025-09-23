Медия без
В още 10 отсечки ще се мери средна скорост

Участъците, в които се извършва този контрол, вече са 38

Днес, 12:43
В 38 отсечки вече се засича средна скорост на движение.
БГНЕС
В 38 отсечки вече се засича средна скорост на движение.

10 нови участъка се включват в списъка с отсечки от републиканската пътна мрежа, които са сертифицирани да извършват контрол на средната скорост на движение. С това броят участъци, които мерят средна скорост, стават 38. 

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Пълният списък от сертифицирани отсечки е публикуван на сайта на тол системата. Средната скоросдт се мери чрез ползването на двойка камери в началото и в края на участъка, които засичат точния час на преминаване, заснемат регистрационния номер на автомобила, изчисляват времето и пресмятат средната скорост. При нарушения се изпращат електронни фишове и известия по обичайните канали- SMS, имейл или в платформи като eGov и мобилни приложения, е разяснено на сайта. 

 

 

 

 

