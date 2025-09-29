Магистрала "Рила" ще се строи на концесия

Изграждането на част от автомагистрала „Рила", която ще бъде естествено продължение на магистрала „Струма", ще бъде отдадено на концесия. Става дума за участъка, който ще свърже Дупница през Кюстендил с ГКПП "Гюешево" на границата с Република Северна Македония.

"На 1 октомври Консултативният съвет по концесиите ще разгледа предложението за концесия на участъка Дупница – Гюешево", обяви в понеделник министърът на транспорта Гроздан Караджов. На въпросния съвет ще бъде разгледан списък с големи инфраструктурни обекти, които ще бъдат развивани чрез концесии за строителство.

Ако получи одобрение, "Рила" ще бъде първата магистрала у нас, изградена на концесионен принцип - със средства на частен инвеститор, който след това от таксите за ползване на магистралата, ще си възвърне средствата, които е вложил, и ще реализира печалба.

Припомняме, че през май премиерът Росен Желязков възложи на всяко министерство да идентифицира по три значими проекта за строителство и услуги, за които липсват бюджетни средства средносрочно. За всяко предложение министрите трябваше да извършат оценка, доколко приложима е концесията. По думите на премиера тази форма на публично-частно-партньорство ще стане все по-необходима, защото средствата от еврофондовете за инфраструктура осезателно ще намалеят.

За магистрала "Рила", която свързва Кюстендил, Дупница и Самоков с магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" и е част от европейския транспортен коридор 8, министър Караджов очаква до пролетта на следващата година да бъде избран международен консултант от типа на Световната банка или ЕИБ, който да направи анализ как да се финансира и как от ползването на магистралата да се изплаща обратно частната инвестиция. „Хубавото на този тип инвестиции е, че от мига, в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публична държавна собственост, тоест на всеки един от нас“, поясни Караджов.

ЖП ТРАНСПОРТ

Според правителството от стратегически значение е и развитието на железопътната линия София – Гюешево и нейното свързване с мрежата на Република Северна Македония. Национална компания "Железопътна инфраструктура" е предвидила в инвестиционните си планове обновяване на два важни жп участъка по Коридор 8 – Радомир-Перник и Перник-София.

До края на годината ще бъде приет и новият проект за трасето Радомир – Гюешево, което ще осигури директна връзка и на Кюстендил. Линията ще бъде проектирана за скорост до 160 км/ч, а обществената поръчка за строителството ще бъде обявена в средата на следващата година, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. Новото трасе преминава извън населените места. Обмисля се за жителите да бъде организиран довеждащ транспорт, а съществуващите линии в планинските райони ще бъдат рехабилитирани за обслужване с малки влакове.

Вече е обявен търгът за строителството на 2,4-километровия участък до границата при Гюешево. През ноември предстои подписване на споразумение с Република Северна Македония за изграждането на общия трансграничен железопътен тунел, което е последната стъпка за завършване на връзката.