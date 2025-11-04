Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Държавата вдига двойно концесионните такси за минните компании

"СОФ Кънект" възстановява изплащането на възнаграждения към държавата за летището в София

Днес, 06:37
В бюджета за догодина правителството е заложило двоен ръст на приходите от концесии.
В бюджета за догодина правителството е заложило двоен ръст на приходите от концесии.

Почти двоен ръст на приходите от концесионни такси в бюджета е заложила държавата за 2026 г. Очакваните постъпления са за 191.1 млн. евро при планирани 110 млн. евро за тази година.

Завишените приходи от концесии ще са вследствие на промени в действащите договори за добив на подземни богатства, където ще бъдат определени по-високи концесионни възнаграждения, става ясно от мотивите към проектобюджета, който вече е внесен в Народното събрание.

Наред с това от догодина ще се възобнови плащането на концесионна такса от оператора на столичното летище "СОФ Кънект". Финансовото министерство обаче не посочва каква сума точно ще плати "СОФ Кънект" за 2026 г.

За повишение на концесионните такси на фирмите, които добиват подземни богатства, се говори още от миналата година. При приемането на бюджет 2025 бе планирано това увеличение да се случи чрез промени в тарифите през 2026 г. Правителството на Росен Желязков обаче принуди концесионерите да внесат през 2025 г. еднократни извънредни такси. Тяхната обща сума бе 130 млн. лв. в добавка към редовните концесионни годишни възнаграждения. Така фирмите, които експлоатират находищата с метални и неметални подземни богатства, платиха тази година общо над 216 млн. лв. (110 млн. евро). 

От прогнозните 191.1 млн. евро приходи от концесии догодина, 134,8 млн. евро се очаква да постъпят в държавния бюджет, а оттам в Сребърния фонд, който гарантира стабилността на пенсионната система. Другите 56,3 млн. евро трябва да влязат в бюджетите на общините, на чиито територии се намират находищата на подземни богатства, но също така и минералните води, морските плажове и други концесионни площи.

Що се отнася до концесията за летище "Васил Левски" в София припомняме, тя бе сключена през 2020 г. за 35-годишен срок. Именно Росен Желязков като министър на транспорта в последните дни на третия кабинет на Бойко Борисов освободи за 10 години концесионера "СОФ Кънект" от такси към държавата заради ковид-пандемията, която за определен период прекъсна полетите в Европа и почти цял свят. Тогава бе изчислено, че за 10-годишното отлагане на концесионни плащания от оператора на софийското летище в бюджета няма да влязат общо 245 млн. евро, т.е. по 24 млн. евро годишно.

Правителството отчете, че пътуванията и броят на пътниците са се възстановили до нивата от преди пандемията, а с това и общите приходи на концесионера „СОФ Кънект“, затова започна преговори той да възобнови изплащането на концесионните си такси 5 години по-рано от предвидената 10-годишна отсрочка.

Преди няколко месеца изпълнителният директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро обяви, че се водят преговори с правителството за насрещни компенсации. "Все още не сме се възстановили от коронавируса. Като започнем да плащаме по-рано от 2031 г., това ще повлияе на икономическия баланс на концесията и ще трябва да има някаква компенсация“, заяви Кабайеро. Той припомни, че компанията е платила авансово 600 млн. лв. при подписването на концесионния договор за летището в София. Освен това операторът е инвестирал 72 млн. EUR, вместо заложените 43 млн. EUR за първите 5 години на договора.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

концесии, концесии за подземни богатства, Соф Кънект

Още новини по темата

Магистрала "Рила" ще се строи на концесия
30 Септ. 2025

Кабинетът очаква 22.5 млн. лв. концесионни приходи от летище "Пловдив"
04 Юли 2025

Кабинетът тръгва към мащабно концесиониране на ключова инфраструктура
14 Май 2025

Спор за злато стигна до "оставка на Киселова"

05 Март 2025

Летище София ще се разшири с трети терминал най-рано през 2031 г.

10 Септ. 2024

Летище София обяви старта на 4 нови дестинации това лято
21 Март 2024

КС допусна разглеждането на прекратената концесия за "Росенец"
10 Окт. 2023

Проверяват кариерите за строителни материали за неотчетен добив
17 Авг. 2023

Кабинетът уведоми "Лукойл", че разваля концесията за пристанището
11 Авг. 2023

Компенсация за Росенец: Дават на ПразЛукОйл 3 пържоли на концесия
20 Юли 2023

Пускането на тунела чудо "Железница" се отлага за зимата
07 Юли 2023

Плаж предлага 200 лв. цена за чадър и шезлонг това лято
02 Апр. 2023

На изпроводяк кабинетът удължи куп концесии за подземни богатства

25 Яну. 2023

ДБ оттегли текстовете за отнемане на концесията на "Росенец"
11 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън