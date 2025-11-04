Държавата вдига двойно концесионните такси за минните компании

Почти двоен ръст на приходите от концесионни такси в бюджета е заложила държавата за 2026 г. Очакваните постъпления са за 191.1 млн. евро при планирани 110 млн. евро за тази година.

Завишените приходи от концесии ще са вследствие на промени в действащите договори за добив на подземни богатства, където ще бъдат определени по-високи концесионни възнаграждения, става ясно от мотивите към проектобюджета, който вече е внесен в Народното събрание.

Наред с това от догодина ще се възобнови плащането на концесионна такса от оператора на столичното летище "СОФ Кънект". Финансовото министерство обаче не посочва каква сума точно ще плати "СОФ Кънект" за 2026 г.

За повишение на концесионните такси на фирмите, които добиват подземни богатства, се говори още от миналата година. При приемането на бюджет 2025 бе планирано това увеличение да се случи чрез промени в тарифите през 2026 г. Правителството на Росен Желязков обаче принуди концесионерите да внесат през 2025 г. еднократни извънредни такси. Тяхната обща сума бе 130 млн. лв. в добавка към редовните концесионни годишни възнаграждения. Така фирмите, които експлоатират находищата с метални и неметални подземни богатства, платиха тази година общо над 216 млн. лв. (110 млн. евро).

От прогнозните 191.1 млн. евро приходи от концесии догодина, 134,8 млн. евро се очаква да постъпят в държавния бюджет, а оттам в Сребърния фонд, който гарантира стабилността на пенсионната система. Другите 56,3 млн. евро трябва да влязат в бюджетите на общините, на чиито територии се намират находищата на подземни богатства, но също така и минералните води, морските плажове и други концесионни площи.

Що се отнася до концесията за летище "Васил Левски" в София припомняме, тя бе сключена през 2020 г. за 35-годишен срок. Именно Росен Желязков като министър на транспорта в последните дни на третия кабинет на Бойко Борисов освободи за 10 години концесионера "СОФ Кънект" от такси към държавата заради ковид-пандемията, която за определен период прекъсна полетите в Европа и почти цял свят. Тогава бе изчислено, че за 10-годишното отлагане на концесионни плащания от оператора на софийското летище в бюджета няма да влязат общо 245 млн. евро, т.е. по 24 млн. евро годишно.

Правителството отчете, че пътуванията и броят на пътниците са се възстановили до нивата от преди пандемията, а с това и общите приходи на концесионера „СОФ Кънект“, затова започна преговори той да възобнови изплащането на концесионните си такси 5 години по-рано от предвидената 10-годишна отсрочка.

Преди няколко месеца изпълнителният директор на "СОФ Кънект" Хесус Кабайеро обяви, че се водят преговори с правителството за насрещни компенсации. "Все още не сме се възстановили от коронавируса. Като започнем да плащаме по-рано от 2031 г., това ще повлияе на икономическия баланс на концесията и ще трябва да има някаква компенсация“, заяви Кабайеро. Той припомни, че компанията е платила авансово 600 млн. лв. при подписването на концесионния договор за летището в София. Освен това операторът е инвестирал 72 млн. EUR, вместо заложените 43 млн. EUR за първите 5 години на договора.