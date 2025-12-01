Минните компании са срещу вдигането на концесионните такси

Пет пъти се вдига концесионната такса за добив на мед от медни руди и четири пъти - на злато. Повишение на концесионните възнаграждения ще има и за други подземни изкопаеми, като от това догодина се очакват 80 млн. евро повече приходи в бюджета.

Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю за бТВ.

По бързата писта

Новите концесионните такси на добивните компании обаче не са в резултат на нормативни промени, предложени от Министерството на енергетиката. Те се появиха в преходните разпоредби между първо и второ четене на злополучния бюджет за 2026 г., който в момента се преработва. Четирима депутати от управляващата коалиция - Костадин Ангелов, Павела Митова, Драгомир Стойнев и Станислав Анастасов, внесоха изменения в Закона за подземните богатства, в които се предлагат нови формули за определяне на концесионните плащания.

Българската минно-геоложка камара (БМГК), в която членуват почти всички концесионери, реагира много остро срещу начина на изменение на законодателството за добива и преработка на полезни изкопаеми в България.

"Заобикаля се нормалната законодателна процедура за промени в Закона за подземните богатства, структурни решения за цял икономически сектор се приемат през преходните разпоредби на закона за бюджета без оценка на въздействието и без обществено обсъждане. Това е в разрез с принципите на правната сигурност и предвидимост, залегнали в Конституцията. Поставя в риск действащия бизнес в страната и изпраща неблагоприятен сигнал към инвеститорите, че ключови икономически параметри могат да бъдат променяни едностранно по административен път в хода на добросъвестно изпълнявани договори", коментира доц. Иван Митев, изпълнителен директор на БМГК.

От браншовата камара посочват, че техни представители са участвали по-рано тази година в специално създадена работна група към Министерството на енергетиката, която е трябвало да разработи нова наредба за методиката и принципите на концесионните плащания. Проектът на тази наредба така и не бил представен на минните компании. Сега те с изненада установяват, че новата методика за определяне на концесионните такси е регламентирана директно в закона, без да бъде обсъдена с тях.

"Този подход е неправилен и незаконосъобразен, защото нарушава принципа на предвидимост и стабилност на договорните отношения, заобикаля нормалната процедура за прозрачност и консултации със заинтересованите страни и поставя под риск изпълнението на вече сключени договори и дългосрочните икономически ползи за бюджета", посочват от Минно-геоложката камара.

70% повече приходи в бюджета

За повишение на концесионните такси на фирмите, които добиват подземни богатства, се говори още от миналата година. При приемането на бюджет 2025 бе планирано това увеличение да се случи чрез промени в тарифите през 2026 г. Правителството на Росен Желязков обаче принуди концесионерите да внесат през 2025 г. еднократни извънредни такси. Тяхната обща сума бе 130 млн. лв. в добавка към редовните концесионни годишни плащания към държавата.

В мотивите на вносителите на законовите промени не става ясно с колко на практика се завишават концесионните такси за различните видове подземни богатства догодина. Припомня се само, че те не са променяни от 2007 г., "въпреки драстична промяна в макроикономическата и геополитическата среда, в които стопанските субекти извършат дейност". На този фон се отчита и огромен интерес за търсене, проучване и добив на подземни изкопаеми на територията на България.

В момента има сключени 524 концесионни договора за добив на подземни богатства. Очакваните постъпления в бюджета за догодина са за 191.1 млн. евро при планирани 110 млн. евро за тази година. От прогнозните 191.1 млн. евро приходи от концесии догодина, 134,8 млн. евро се очаква да постъпят в държавния бюджет. Оттам би трябвало да постъпят в Сребърния фонд, който гарантира стабилността на пенсионната система. Другите 56,3 млн. евро трябва да влязат в бюджетите на общините, на чиито територии се намират находищата на подземни богатства, но също така и минералните води, морските плажове и други концесионни площи.

От предложените от управляващата коалиция промени в Закона за подземните богатства става ясно, че догодина няма да има повишение само на таксите за добив на оловно-цинкови руди. Аргументацията е, че добивът им се извършва изцяло по подземен способ, във все по-трудни минно-геоложки условия, което изисква значителни инвестиции. Освен това рудата е с ниски метални съдържания, а това увеличава загубите.

Средното увеличение на всички концесионни такси е около 70%, посочи енергийният министър Жечо Станков. За добива на пясъци и чакъли увеличението е по-малко - с 40-50%, за да не окаже значително влияние на цената на строителството на пътища, обясни той.

Създадена е група подземни богатства - "дълбоки геотермални ресурси", за които до момента не са плащани концесионни такси. Освен това се въвежда минимално концесионно плащане в случаите, когато концесионерът не осъществява добив на подземни богатства от находища на метални полезни изкопаеми, нефт и природен газ или твърди горива. Така се постига равнопоставеност с компаниите, които добиват неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, строителни и скалнооблицовъчни материали.

От Минно-геоложката камара настояват до повишаване на концесионните такси да се стигне едва след индивидуализирана оценка на икономическите последици за всяко находище, а новите правила да се прилагат за бъдещи договори.