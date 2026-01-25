Компания от САЩ ще строи алтернатива на "Турски поток"

Властите на Босна и Херцеговина приеха писмо за намерение от американската компания AAFS Infrastructure and Energy за изграждане на газопровода „Южна интерконекторна връзка“, който е като алтернатива на газопровода „Турски поток“. Строителството е планирано да започне през 2026 г. Това съобщиха босненските издания N1 и klix.ba.

Новият газопровод да свърже Босна и Херцеговина с терминала за втечнен природен газ (LNG) на хърватския остров Крък, като по този начин ще създаде алтернатива на „Турски поток“, който доставя газ на Босна и Херцеговина през Сърбия.

Berliner Zeitung (BZ) отбелязва, че Босна и Херцеговина в момента няма алтернативни източници на газ. Проектът се оценява на 200 млн. долара.

Писмото за намерения на AAFS Infrastructure and Energy включва също изграждането на газови електроцентрали, разширяването на тръбопровода Кладан-Тузла и модернизацията на международните летища в Сараево и Мостар.

Президентът на AAF Джоузеф Флин и вицепрезидентът Джеси Бинал, за които се съобщава, че са свързани с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, се срещнаха с външния министър Елмедин Конакович в понеделник и с лидера на хърватската партия HDZ Босна и Херцеговина Драган Чович. На срещата с Конакович присъства и временно управляващият представител на САЩ Джон Гинкел.

Проектът беше блокиран почти година заради определяне на държавната компания BH Gas за оператор. После бе определено американска частна компания да замени BH Gas и да получи концесия за поне 30 години. Преди срещите с американските представители Чович отново предложи създаването на нова бизнес организация в Мостар, която да наблюдава проекта, описвайки я като „асоциация“ на компании от публичния сектор от Хърватия и Босна и Херцеговина. Конакович постави под въпрос това предложение, наричайки го неясно.

Американските дипломати очакват строителството да започне тази година. Планът предвижда два клона на газопровода в Босна и Херцеговина, единият до централна Босна, а другият до Мостар, с цел осигуряване на западни доставки на газ и намаляване на зависимостта от руския внос чрез „Турски поток“.