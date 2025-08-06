Антрацит, Петрол и Благословен кладенец са имена на градове

По света има много градове, села, райони, чиито имена са свързани с намиращите се на тяхна територия полезни изкопаеми. В Русия такива са Нефтекамск, Нефтеюганск, Углегорск (рус. уголь – въглища, гора – планина). Антрацит е град в Канада, който си има съименник в Украйна (Луганска област).

Агенцията за нефтена и газова информация разказва за някои от най-интересните географски имена, свързани с добива на въглища, газ и нефт.



Балканабад в Туркменистан се е наричал Небит Даг, което се превежда като „нефтена планина“ или „планина от нефт“.

Небит Даг е основан през 1933 г. като селище за нефтени работници. Градът е разположен в подножието на планината Голям Балхан, близо до големи петролни находища. През 1999 г. е преименуван на Балканабад.

В Казахстан има нефтено находище, което се нарича Тенгиз - означава „море“ или „океан“ на казахски. Името му приляга, защото тук залежите от петрол са наистина огромни.

В САЩ имена на градове като Ойл Сити (Oil City) в Пенсилвания или Гас Сити (Gas City) в Индиана директно препращат към изкопаемите богатства. Ойл Сити е един от историческите центрове на американската нефтена промишленост. Той е разположен на брега на река Ойл Крик („Нефтен поток“), недалеч от мястото, където през 1859 г. Едуин Дрейк прокарва първия търговски нефтен сондаж в света. Това събитие поставя началото на нефтения бум в Пенсилвания и полага основите на съвременната нефтена индустрия.

Гас Сити е основан в края на 19-и век по време на Големия газов бум в Индиана. Откриването на огромни запаси от природен газ в този регион през 1887 г. води до бърз растеж на промишлеността и населението.

В САЩ има няколко окръга с името Карбън Каунти (Carbon County, от англ., carbon означава "въглерод“). В щата Уайоминг окръгът е получил своето наименование заради обширните залежи на въглища, които са били разработвани през 19 и 20 в. Въглищната промишленост е била основата на икономиката на окръга в продължение на десетилетия, снабдявайки с въглища железниците и електроцентралите.

Директни препратки към добива на нефт и газ има и в имената на канадски селища. Сред най-известните е Ойл Спрингс (Oil Springs) в Онтарио – мястото на първия търговски нефтен кладенец в Северна Америка. Първоначално селото се наричало

Блек Крик, а коренните жители знаели за залежите на нефт и използвали лепкавата мазна течност като изолация за канутата си. През 1858 г. производителят на асфалт Джеймс Милър Уилямс решава да прокара кладенец за вода, но вместо това открива нефт, след което започва първата петролна треска в Северна Америка.

В Албърта се намира град Антрацит (Anthracite), кръстен на висококачествения вид въглища. Бил е процъфтяващо миньорско селище в Скалистите планини на Канада. След изчерпването на запасите и затварянето на мините градът запада, но и до днес името му напомня за въглищното му минало.

Град Блек Даймънд (Black Diamond, черен диамант) в Алберта се заражда като въглищно миньорско селище, а след 1914 г. тук са открити и са започнали да се разработват големи находища на нефт и газ.

Хаси Месауде е млад град, възникнал около петролно находище, открито през 1956 г., а днес е най-големият нефтен център на Алжир. Името му означава „Благословен кладенец“ - заради гигантското нефтено находище в сърцето на пустинята Сахара.

Емалахлени (eMalahleni, ЮАР) дословно означава „Място на въглищата“ на езиците зулу и коса. Известен преди като как Уитбанк (Witbank), градът е преименуван през 2006 г. като част от програмата за връщане на африканските имена. Емалахлени е в центъра на най-големия въглищен басейн в Южна Африка и е основният източник на въглища за

електроцентралите Eskom, които осигуряват голяма част от електроенергията на страната.

Град Секунда (Secunda, ЮАР) е основан през 1976 г. от компанията Sasol (южноафрикански производител на синтетично гориво като седалище на втората голяма фабрика на компанията. Secunda означава "втора", първата фабрика е в Сасолбург. Заводът на Sasol в Secunda е най-голямото в света предприятие за производство на гориво и химикали от въглища по технологията на Фишер-Тропш.

В Саудитска Арабия има град Рас Танура (Ras Tanura), което в превод от арабски означава „Нос на пещта“. Наименованието вероятно е свързано с естествени изливи на битум или нефт или се асоциира с пламъка и пещите за промишлена преработка. Тук се намира един от най-големите нефтопреработвателни заводи на Saudi Aramco, в съчетание с гигантски морски терминал, което го прави ключов възел в световната нефтена логистика.

Дацин (Daqing) е град в Китай. Името означава „Велико тържество“. То е дадено едновременно на града и на най-голямото нефтено находище в Китай. Откриването на находището Дацин на 26 септември 1959 г. наистина е епохално събитие, защото обилните петролни запаси изиграват ключова роля в индустриализацията на страната. Град Дацин е построен от нулата, за да поддържа добива на нефт, и е символ на китайското „чудо“ в нефтената промишленост.

Лаго Агрио (Lago Agrio) се превежда от испански като „Кисело езеро“. Кръстник на града е американската петролна компания Texaco, която през 1960-те години започва активни проучвания за петрол в еквадорската Амазония. На практика самата компания Texaco е родена край петролно находище в град, наречен Кисело езеро - Sour Lake. Но защо "кисело"? Заради високото съдържание на сяра в добивания нефт, а може би и заради специфичната остра миризма на естествените петролни изливи, които са замърсявали водата.

Наименованието Баранкабермеха (Barrancabermeja, Колумбия) се превежда от испански като „Червеното дере“ или „Червената урва“. Историците смятат, че името на местността идва от естествените изливи на нефт, които придавали на почвата и стръмните брегове на река Магдалена червеникавокафяв цвят. В началото на 20 в. тук започва търговският добив, а през 1922 г. е построен първият нефтопреработвателен завод. Днес Баранкабермеха е най-големият център на петролната индустрия в Колумбия.

Ето как географските наименования, свързани с добива на въглища, нефт и газ, отразяват икономическата история на регионите. В бъдеще, с откриването на нови ресурси, на картата вероятно ще се появят още такива имена.