Политици от ПП изобличиха Радев в лъжа за "Боташ"

31 Яну. 2026
Договорът с турската компания "Боташ" тепърва ще събира още страсти.
Политици от ПП изобличиха вчерашните твърдения на Румен Радев за сделката с "Боташ". Мирослав Иванов директно го обвини в лъжа, а Кирил Петков изреди хронологията на събитията.

В "Панорама" по БНТ бившият президент каза, че редовното правителство прекратило договора с „Газпром“ за една нощ, оставяйки страната без доставки (има предвид кабинета с премиер Петков през 2022 г.). Тогава интерконекторът с Гърция не бил готов, липсвал и азерски газ.

На което Петков контрира в социалните мрежи с дати: "27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена! 1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки. 8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023. Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022".

"Румен Радев излъга. Без колебание", директен бе Иванов. "Договорът с "Боташ бе сключен към момент, към който доставките и цените на газ бяха започнали да се нормализират и риска за България беше овладян!", е един от аргументите му:

 

