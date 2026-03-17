Депутати пробват да продънят бюджета преди изборите

Депутатите от отиващото си 51-во Народно събрание щедро предлагат нови харчове, въпреки липсата на редовен държавен бюджет за 2026 г. В бюджетна комисия на второ четене бяха гласувани един куп нови предложения в новия удължителен закон за бюджета, след като действието на сегашния изтича на 31 март.

Както е известно, служебният кабинет на Андрей Гюров внесе проект, с който се разширяват възможностите на държавата и кметовете да правят разплащания до приемането на редовен бюджет, което се очертава да се случи не по-рано от средата на годината. Предвижда се индексиране на заплатите в бюджетната сфера с нови 5% със задна дата от 1 януари, а освен това служебното правителство обеща по-голяма субсидия за няколко държавни търговски дружества като "Български пощи", БДЖ, НКЖИ, фирмите за градски транспорт, за да може и в тях да се вдигнат заплатите с 5% от 1 януари.

Това обаче не е достатъчно за политическите партии, които вече са в активна предизборна кампания.

Положението е "дайде да дадем"

Партията "Има такъв народ", която според социологическите проучвания няма да я има в следващия парламент, внезапно извади от нафталина предложението си за рязко намаляване на субсидиите за партиите от 8 лв. на едно левче за глас. Това е една от някогашните дръзки идеи на Трифонов и компания, с които навремето успяха да подведат доста избиратели. А тъй като не са много в час с финансите, вносителите на предложението са забравили, че вече сме в еврозоната и че е трябвало да предложат субсидията занапред да е 50 евроцента. Предложението обаче бе отхвърлено от останалите партии в бюджетната комисия.

Не получи подкрепа и искането на ИТН за двойно вдигане на тавана за разплащания в брой на 10 000 евро заради "инфлацията и за улеснение на хората в малките населени места, както и по-възрастните". Финансовият министър Георги Клисурски обяви, че тенденцията трябва да е точно обратната - намаляване на кешовия таван като мярка срещу укриването на доходи и данъци.

Отхвърлено бе и искането ИТН доходите на медсестри и други медицински специалисти да станат 125% от средната работна заппата (нищо, че неотдавна Тошко Йорданов се подиграваше с младите лекари специализанти), да се повиши прагът за регистрация по ДДС, както и корпоративният данък за някои хазартни игри за обществения сектор.

Заради подобни примери служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите да оставят предложенията за промени в политиките по доходите и данъци на новото Народно събрание, което ще бъде излъчено след изборите на 19 април, както и да се въздържат от гласуване на допълнителни разходи и дефицити в удължителния бюджет.

ДПС-Ново също не успя да прокара предложението си КЕВР да плати на електроразпределителните дружества за проверките на съмнителни електромери покрай високите сметки на ток. В момента ЕРП-тата събират такси от 65 евро, ако се окаже, че устройството всъщност е в изправност. В крайна сметка парите, които КЕВР ще извади, за да плати за тази проверка, отново ще излязат от джоба на всички данъкоплатци, вместо да е за сметка на ЕРП-тата, които се водят собственици на електромерите.

Не е ясно обаче в пленарна зала при гласуването на закона, дали някое от тези предложения няма все пак да бъде прието.

Още "грижи" за харченето

От ГЕРБ, ДПС-Ново начало и БСП вкараха между двете четения едни и същи предложения, с които се развързват ръцете на кметовете и общинските съвети, защото те не може да гласуват свои бюджети при липсата на общ държавен бюджет.

В момента - с първия удължителен бюджет - общинските разходи са ограничени до размера на разходите за съответния месец на 2025 г. Служебният кабинет вече предложи с новия удължителен закон да се позволи на кметовете да правят и по-големи разходи до размера на събраните в съответния месец собствени общински приходи.

Депутатите включиха и възможност всеки месец служебното правителство да предоставя целеви субсидии за капиталови разходи в размер 1/12 част от миналогодишната субсидия с възможност част от тези субсидии да се харчат и за текущи нужди. Това са субсидии извън финансирането на общински проекти по голямата инвестиционна програма, което заради липсата на редовен бюджет премина към държавната Българска банка за развитие. Предлага се също така до приемане на редовен бюджет общините да харчат и неусвоени средства по общинските бюджети към 31 декември 2025 г. В същото време на Министерски съвет се позволява да завиши от 1 април трансферите по редица делегирани на общините дейности.

По предложение на Делян Добрев от ГЕРБ бе гласувано Министерски съвет да издаде държавни гаранции в размер на близо 92 млн. евро за финансиране на разширяването на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" във връзка с реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Мотивите за това искане е стратегическото значение на този проект за страната ни и целия регион на Централна и Югоизточна Европа.

Също по предложение на ГЕРБ ще се задължи държавната ББР да гарантира до 80% кредитите по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. Увеличението на гаранционното покритие се налагало заради инфлацията и оскъпяване на инвестициите, повишени лихвени проценти и намаляване на риска за търговските банки, което пък щяло да стимулира кредитирането.

Гласувано бе държавата да възстанови разходите за ДДС на земеделските стопани, които получават подпомагане от фонд "Земеделие", което се изчислява на 18 млн. евро. Както и различни компенсации и обезщетения до приемането на редовен държавен бюджет.

Няма разчети до какви допълнителни разходи ще доведат новите текстове в удължителния закон за бюджета и с колко може да увеличат дефицита в държавната хазна.

Припомняче, че по искане на ДПС-Ново начало парламентът чете гласува и решение, с което задължи служебното правителство да приеме пакет от антикризисни мерки заради повишението на цените на горивата след избухването на войната с Иран. Те също не са осчетоводени, но от ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН гласуваха парите да се осигурят от повишените приходи от ДДС от скъпите горива, Българската банка за развитие, а ДПС-НН добавя и Фискалния резерв в предложенията си към удължителния бюджет.