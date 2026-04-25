Токът в България постави нов рекорд - минус 100 евро за мегаватчас

С удължаването на деня и затоплянето на времето в България зачести явлението "ток с отрицателна цена". Причината - свръхпроизводството на мощности, използващи слънчевата енергия.

"Такова чудо не е било. Цената на тока е нулева или отрицателна от 8 до 17 часа утре, като в определени диапазони достига рекордните минус 100 евро за мегаватчас", обяви във Фейсбук икономистът Владислав Панев.

През април вече бяха регистрирани поредица дни с нулеви или отрицателни цени за периоди от над 7 часа дневно. По-конкретно в интервала 07:30 -17:30 часа котировките на електроенергийната борса често падаха до нула - минус 50 евро/МВтч. С нарастващия дял на слънчевата енергия и идещото лято ще има нови рекорди.

В цяла Европа, където бумът на соларите продължава, има рязко увеличаване на негативните цени, особено около обяд, когато произведената от фотоволтаици енергия значително надхвърля търсенето. В Испания броят на почасовите договори с отрицателни цени е нараснал тройно за година. Във Франция часовете с цени на тока нулата са се увеличили над два пъти, предава Блумбърг.

Наопаки

Според експерти е крайно време у нас да се направи реформа в тарифата за битовите потребители, която насърчава ползването на ток нощем, чрез по-ниска цена. Всъщност при съвременните условия трябва да е обратното - домакинствата да бъдат поощрени да ползват повече електроенергия денем, когато има свръхпроизводство. Тази идея разви наскоро в предаването (О)позиция Владислав Панев. "Това е ефективен начин за балансиране на пазара, от който печелят всички и най-вече хората. Енергетиката ни е в такова състояние, че даже малки подобрения могат да окажат значително благоприятно влияние върху сектора", коментира днес Панев във Фейсбук.